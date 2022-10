Oktober-Besucherprogramm im Nationalpark Thayatal

Exkursion, Lichterfest, Nationalparkwandertag und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die große Wildnis im kleinsten Nationalpark“ nennt sich eine Exkursion am Sonntag, 9. Oktober, mit welcher der Nationalpark Thayatal sein Besucherprogramm dieses Monats startet. Ab 10 Uhr kann man dabei von der Ruine Kaja aus bei einer zweisprachigen Exkursion mit österreichischen und tschechischen Experten alle Facetten des Naturschutzgebietes Thayatal-Podyjí kennenlernen. Am Donnerstag, 20. Oktober, folgt ab 19 Uhr im Nationalparkhaus in Hardegg der Themenabend „Wald und Mensch. Wie schützen wir einander vor dem Klimawandel?“, bei dem die vom Bundesforschungszentrum Wald im Nationalpark Thayatal ausgeforschten trockenresistenten Eichen und ihr Beitrag für einen klimafitten Wald der Zukunft im Mittelpunkt stehen.

Am Mittwoch, 26. Oktober, führt der traditionelle Nationalparkwandertag diesmal ab 10 Uhr vom Nationalparkhaus aus auf zwei Wegen, einer davon ist der neue Kohlriedlweg, hinunter nach Hardegg. Anschließend geht es hinauf auf das Max-Plateau, wo nicht nur Ausblicke auf Hardegg, sondern auch kulinarische Schmankerl warten. Am Samstag, 29. Oktober, schließlich steht ab 15.30 Uhr beim „Lichterfest im alten Gemäuer“ ein Besuch der Ruine Kaja auf dem Programm, wo Eltern und Kinder ab sechs Jahren Geschichten aus der Vergangenheit und von der Natur in der Burg und rund um sie erfahren, bunte Laternen basteln, damit bei Einbruch der Dunkelheit den Wald ringsum erleuchten und sich anschließend am Lagerfeuer bei Kinderpunsch und Keksen ihre Lieblingsgeschichten erzählen.

Komplettiert wird das Programm jeden Samstag, Sonn- und Feiertag die eine ab 13.30 Uhr angebotene Themenweg-Wanderung „Wildnis schnuppern“ und eine um 15.30 Uhr startende Wildkatzenfütterung.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse