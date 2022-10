Prix Italia 2022 an Ö1-„Hörbilder“-Koproduktion „Babys für die Welt - Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern“

Wien (OTS) - Heute Abend (7.10.) wird im apulischen Bari die Koproduktion von Deutschlandfunk, SWR und Ö1 „Babys für die Welt -Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern“ mit dem renommierten Prix Italia in der Kategorie „Radio Documentary and Reportage“ ausgezeichnet. Die investigative Recherche von Inga Lizengevic wurde im Dezember 2021 in den Ö1-„Hörbildern“ ausgestrahlt.

Das Ö1-„Hörbild“ „Babies für die Welt – das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern“ thematisiert Babyglück zum Schnäppchenpreis - ab 39.900 Euro, mit Geld-zurück-Garantie. Die Ukraine hat sich zur Low-Budget-Babyfabrik entwickelt und lockt Paare mit unerfülltem Kinderwunsch aus aller Welt. Doch hinter der fröhlichen rosa und blau gefärbten Werbung verbirgt sich ein gnadenloses Geschäft. Auch österreichische und deutsche Eltern versuchen ihr Glück in der Ukraine. „Erfolgsgarantie. Unbegrenzte Anzahl der Versuche. Bei negativem Ergebnis das ganze Geld zurück.“: Ukrainische Babyfabriken werben für ihr Rundum-Sorglos-Paket aus menschlicher Eizelle, Befruchtung und Leihmutter. Mit allen Mitteln der Reproduktionsmedizin und oft in einer rechtlichen Grauzone werden Kinder geliefert wie bestellt. Dass etwas schiefgeht, ist nicht vorgesehen. Zurück bleiben frühgeborene, behinderte Kinder und entmündigte Frauen, für die der Traum vom großen Geld zum Alptraum wird.

Der Prix Italia wurde von der RAI 1948 ins Leben gerufen und ist der älteste und traditionsreichste Fernseh-, Radio- und Web-Wettbewerb. In der Kategorie Radio gibt es Preise für Produktionen in den Bereichen Hörspiel, Dokumentation/Reportagen und Musik.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at