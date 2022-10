MEDIENTERMIN/Eisenbahnen: Sonder-KV-Verhandlungen – Abstimmung über Kampfmaßnahmen

Gewerkschaft vida informiert nach BetriebsrätInnenversammlung am kommenden Montag über weiteres Vorgehen nach abgebrochenen Verhandlungen

Wien (OTS) - Die aufgrund der explodierenden Teuerung von der Gewerkschaft vida geforderten Sonder-KV-Verhandlungen auch für die 50.000 Beschäftigten in der Eisenbahnbranche wurden vergangenen Dienstag nach der zweiten Runde ohne Ergebnis abgebrochen: Es gab kein echtes Gegenangebot der Arbeitgeberseite zu den Gewerkschaftsforderungen. In der Folge werden die BetriebsrätInnen im Eisenbahnbereich am kommenden Montag, 10. Oktober 2022, ab 12.30 Uhr in Wien in einer BetriebsrätInnenversammlung über die weitere Vorgehensweise und den Beschluss von gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen abstimmen.

Zur Versammlung haben sich bereits hunderte TeilnehmerInnen angekündigt. Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wird an der Versammlung teilnehmen. Im Anschluss an die um 12.30 Uhr beginnende Versammlung informiert die Gewerkschaft vida um ca. 14.30 Uhr über die getroffenen Beschlüsse. Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Aufgrund der seit Monaten explodierenden Energie-, Treibstoff- und Konsumpreise fordert die vida für alle Beschäftigten in der Eisenbahnbranche eine Erhöhung der KV- und Ist-Löhne von 500 Euro brutto im Monat, die Abgeltung der gestiegenen Produktivität sowie die Einführung eines Bruttomindestlohns von 2.000 Euro im Monat. Zusätzlich sollen die Zulagen um die rollierende Inflation erhöht und die Lehrlingseinkommen um 250 Euro im Monat angehoben werden.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 10. Oktober 2022; Start der BetriebsrätInnenversammlung um 12.30 Uhr; Medienstatement um ca. 14.30 Uhr

Ort: Sportcenter Donaucity (Event- und Kunstrasenhalle), Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien (U1-Station Alte Donau)

Ihre Gesprächspartner:

Roman Hebenstreit, Gewerkschaft vida, Vorsitzender und Vorsitzender ÖBB-Konzernbetriebsrat

Günter Blumthaler, Gewerkschaft vida, Vorsitzender Fachbereich Eisenbahn, Leiter vida-KV-Verhandlungsteam

Olivia Janisch, Gewerkschaft vida, stv. Vorsitzende, Mitglied des vida-KV-Teams

Gerhard Tauchner, Mitglied des vida-Präsidiums und des vida-KV-Teams



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

www.vida.at