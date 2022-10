Demokratiemünze aus dem Kupferdach des Parlaments

Ein Stück Demokratie als 5-Euro-Münze ab 12. Oktober erhältlich

Wien (PK) - Im Zuge der Sanierung des Parlamentsgebäudes wurde das alte Kupferdach teilweise abgetragen und eine Glaskuppel über dem Nationalratssaal errichtet. Das Dach wurde nicht weggeworfen, sondern in Kooperation mit der Münze Österreich AG zu einem besonderen Souvenir verarbeitet. Die Münze Österreich AG hat 1,8 Tonnen Altkupfer eingeschmolzen und daraus eine Demokratiemünze geprägt, die ab 12. Oktober erhältlich ist.

Für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka geht es darum, das Parlament zu den Menschen zu bringen. "Die neue Glaskuppel wurde als Zeichen für eine transparente Politik errichtet. Das Hohe Haus wird aber nicht nur durch die Transparenz erlebbar, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger greifbar: Mit der Demokratiemünze aus dem alten Kupferdach kann sich jede und jeder ein Stück Demokratie nach Hause holen", sagt er.

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures zeigt sich überzeugt: "Die entscheidende Währung der Demokratie ist - als bare Münze - das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Im modernisierten neuen Parlamentsgebäude soll darum im fairen, demokratischen Wettbewerb gerungen werden."

Auch Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer blickt aus diesem Anlass auf die Wiedereröffnung des Parlaments im Jänner 2023: "Die Einführung der Demokratiemünze ist ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zur Wiedereröffnung des renovierten Parlamentsgebäudes. Die aus dem Kupfer des abgetragenen Daches geprägten Münzen ermöglichen nun jeder und jedem, ein Stück österreichische Geschichte in Händen zu halten", so Hofer.

Für Bundesratspräsidentin Korinna Schumann symbolisiert die Kupfermünze ein Stück Demokratie. " Sie steht sinnbildlich für unsere parlamentarischen Institutionen, die unsere Freiheit und Souveränität schützen und ein gutes Leben für alle ermöglichen. Tatsächlich ist unsere Demokratie unbezahlbar, denn ihr Wert hängt von uns allen ab", betont Schumann.

Details zur Demokratiemünze

Die Kupfermünze im Wert von 5 € zeigt drei Köpfe, die für die Gesamtheit des Volks als Souverän stehen. Daneben symbolisiert ein wachsames Auge die Kontrolle der öffentlichen Debatten im Parlament durch die Bevölkerung. Ein stilisierter Lorbeerkranz symbolisiert, wie auch in den Händen der Figur Nike am Pallas-Athene-Brunnen vor dem Hohen Haus die Überlegenheit des Parlamentarismus. Im Hintergrund erkennt man einen Ausschnitt des Parlamentsgebäudes. Ebenfalls auf der Münze zu lesen ist Artikel 1 der Bundesverfassung: "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus". Das gleiche Motiv ist auch auf einer Silbermünze im Wert von 20 € abgebildet. Auf der Wertseite sind bei beiden Münzen die neun Länderwappen zu sehen.

Für Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich, ist die Demokratiemünze ein besonders spannendes und sinnstiftendes Projekt. "Die Zusammenarbeit mit dem Parlament hat hervorragend geklappt und unsere Graveure haben wieder einmal ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das Ergebnis ist eine im wahrsten und besten Sinne des Wortes geschichtsträchtige Münze", sagt er.

Erhältlich ist die mit 200.000 Stück limitierte Auflage ab 12. Oktober in Geldinstituten und bei der Münze Österreich AG im Tausch gegen 5 €. Im Rahmen einer Tour macht die Münze Österreich AG mit der Demokratiemünze außerdem Halt in allen neun Bundesländern. Der Abschluss der Tour führt den Stand wieder nach Wien. Am 26. Oktober wird er als Teil des letzten Tags der offenen Tür des Parlaments im Ausweichquartier am Josefsplatz stehen. Genauere Informationen zu den Terminen und Standorten gibt es auf der Website der Münze Österreich AG. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von der Demokratiemünze finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl