„Bürgeranwalt“: Energiekostengutschein – Lücken im System?

Am 8. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Energiekostengutschein – Lücken im System?

Zum 150-Euro-Energiekostengutschein, einer der vielen staatlichen Förderungen, die es derzeit zur Abfederung der massiven Teuerung gibt, langen bei der Volksanwaltschaft und der „Bürgeranwalt“-Redaktion zahlreiche unterschiedliche Beschwerden ein:

Viele Personengruppen seien gar nicht berücksichtig worden. Ewa ältere Menschen, die in Pensionistenwohnheimen leben, Studierende, die in Studentenheimen wohnen, oder Menschen, die in Kleingartensiedlungen Pauschalzähler haben. „Bürgeranwalt“ zeigt die Problematik anhand konkreter Fälle in Niederösterreich und der Steiermark auf. Volksanwältin Gaby Schwarz kritisiert die Kriterien für die finanzielle Unterstützung und fordert eine Änderung.

Wird wegen eines neugebauten Postverteilzentrums in Allhaming das nachbarliche Grundstück überflutet?

Herr E. ärgert sich, dass es regelmäßig nach Starkregenereignissen zu Vermurungen und Verschmutzungen seines Gartens kommt. Ursache dafür seien Erdaufschüttungen im Zuge des Baus des benachbarten Postverteilzentrums und konsenslose Verrohrungen zur Wasserableitung auf dem Nachbargrund. Der ehemalige Volksanwalt Werner Amon kritisierte das Vorgehen der Baubehörde. Gibt es ein halbes Jahr später eine Lösung für Herrn E.?

