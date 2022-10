VP Mahrer/Zierfuß ad Wiederkehr: Wiener Lehrerkräftechaos eskaliert!

Stadtrat Wiederkehr verliert endgültig Glaubwürdigkeit!

Wien (OTS) - 15 Wiener Volksschulklassen haben noch immer keinen fixen Klassenlehrer. „6-Jährige haben sich keine Pfuschlösung, sondern die beste Bildung verdient! Im September-Landtag hat Stadtrat Wiederkehr auf Nachfrage bestätigt, dass jede Klasse eine klassenführende Lehrkraft hat. Ein Schriftverkehr innerhalb der Bildungsdirektion beweist: Das war die glatte Unwahrheit“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer.

Das vergessene Klassenzimmer

In zumindest einer Schule wurde eine Klasse ganz vergessen und hatte einen Monat gar keinen Unterricht. Beim nächsten Gemeinderat wird sich neos Stadtrat Wiederkehr rechtfertigen müssen. „Die Volksschule ist keine Betreuungseinrichtung, sondern eine Bildungsanstalt. Was heute zu Tage tritt zeigt deutlich, SPÖ und Neos haben die Schulen nicht mehr im Griff und verspielen so mit ihrer Vertuschungspolitik die Zukunft der Wiener Kinder“, so ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß. Wie kann es sein, dass Volksschulkinder Mitte Oktober immer noch keine Klassenlehrer haben? „Wusste Wiederkehr nicht Bescheid oder hat er bewusst die Unwahrheit vor dem Landtag behauptet?“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at