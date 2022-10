Erlebnis Österreich: "picture on" – Ein Dorf wird zur Bühne

Sendedatum: Samstag, 8. Oktober 2022, 16.30 Uhr, ORF 2 - Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Einmal im Jahr ist ein ganzes Dorf im Festivalfieber. In der kleinen südburgenländischen Gemeinde Bildein mit knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohnern, nahe der ungarischen Grenze, findet seit Jahren das "picture on" statt – ein Musikfestival der anderen Art. Nur durch die Mitarbeit fast aller Dorfbewohner kann dieses Festival über die Bühne gehen, das ein Vielfaches an Besuchern anlockt, als die Gemeinde Einwohner hat. Die Dokumentation, die am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 16.30 Uhr in ORF 2 gezeigt wird, gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Festivals, das in diesem Jahr - coronabedingt mit zwei Jahren Verspätung - sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Gestalterin Kristina Schranz hat mit ihrem Kamerateam die Bildeinerinnen und Bildeiner während der Aufbauarbeiten und des Festivals begleitet. Der Film bietet einen eindrucksvollen Einblick:

Immerhin muss eine Besucheransturm von 6.000 Gästen bewältigt, Camping- und Parkmöglichkeiten geschaffen, und natürlich wollen die Besucher auch kulinarisch versorgt werden. Daneben kümmert sich das 30-köpfige Organisationsteam auch um die Künstlerinnen und Künstler. Zum 20-jährigen Jubiläum gab es heuer eine besondere Überraschung:

Die österreichische Band Wanda wurde zum Abschluss des "picture on" als Geburtstagsgeschenk präsentiert.

Die Doku liefert aber auch einen interessanten und abwechslungsreichen Blick zurück, wie dieses außergewöhnliche Festival an einem der ruhigsten und idyllischen Flecken des Burgenlandes entstanden ist, und warum es seit 20 Jahren so erfolgreich ist.

Eine Produktion der Stella Luce Film, im Auftrag des ORF Landesstudios Burgenland.

Gestaltung: Kristina Schranz

