Bis zu 1,1 Millionen sahen „Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“ im ORF

Wahlsonntag ab 15.00 Uhr live in ORF 2

Wien (OTS) - Großes Interesse an der gestrigen (6. Oktober 2022) Hauptabend-Sendung „Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“: Bis zu 1,106 Millionen Zuseherinnen und Zuseher ließen sich die von Susanne Schnabl und Armin Wolf geführten Interviews und Analysen von Simone Stribl, Kathrin Stainer-Hämmerle und Katrin Praprotnik nicht entgehen. Im Schnitt waren 915.000 bei 34 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Erfreulich auch das Interesse der jungen Zielgruppen mit 29 bzw. 36 Prozent Marktanteil bei E–49 bzw. E–29 Jahren.

Am Wahlsonntag, am 9. Oktober, melden sich Tarek Leitner und Nadja Bernhard in ORF 2 ab 15.00 Uhr für die insgesamt fünfstündige Live-Berichterstattung aus dem „ZIB“-Studio. Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

