„Gigantomanisch geplante Architektur“ in Simmering

Anmeldung zur Schloss-Besichtigung am Sonntag: 0664/57 45 210

Wien (OTS/RK) - Wiederum lädt der Kultur-Verein Simmering zu einer Führung durch Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) ein: Am Sonntag, 9. Oktober, fängt die Besichtigung um 14.00 Uhr beim Haupteingang der weitläufigen Renaissance-Schlossanlage in der Otmar-Brix-Gasse 1 an. Angekündigt wird dieser bildende und unterhaltsame Streifzug mit den Worten: „Erleben Sie bei einem kunsthistorischen Rundgang mit Helga Rauscher die wechselhafte Geschichte einer gigantomanisch geplanten Architektur“. Wer an der Exkursion teilnehmen möchte, muss sich unbedingt anmelden: Telefon 0664/57 45 210 bzw. E-Mail helga.rauscher@aon.at.

Erwachsene haben ein Führungsentgelt in der Höhe von 7 Euro zu begleichen. Jugendliche (bis 16 Jahre) bezahlen 3 Euro für die aufschlussreiche Tour und Kinder dürfen gratis mitgehen. Viele Sehenswürdigkeiten erwarten die Besucher*innen, beispielsweise die „Schönen Säle“ und ein „Ballspiel-Haus“. Das Publikum muss die geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Zusätzlich ersucht der Kultur-Verein Simmering die Gäste um die Verwendung eigener FFP2-Schutzmasken beim Aufenthalt in Innenräumen. Informationen über sonstige Aktivitäten im Schloss holen Interessierte per E-Mail ein: kvs@kv-elf.com.

