AVISO: Junge Wirtschaft Wien lädt am 12. Oktober zu den Business Maniacs

Größtes Wiener Info-Festival für Startup-Interessierte, Gründer und Jungunternehmer. Havel: "Gelegenheit, um Know-ho zu tanken und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen."

Wien (OTS) - Am 12. Oktober lädt die Junge Wirtschaft Wien in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien zu den Business Maniacs, dem größten Wiener Info-Festival für Gründer, Jungunternehmer und alle, die es noch werden wollen. „An einem Tag und an einem Ort finden Interessierte alle Infos, die sie zum Gründen und Führen eines Unternehmens brauchen“, lädt Barbara Havel, Vorstandsvorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien, zum großen Highlight der Jungunternehmerszene in der Ottakringer Brauerei.



Jede Menge Know-how und Motivation

Am kostenlosen Programm stehen spannende Keynotes, Info-Talks und Panels von bereits etablierten Unternehmern und Experten zu Themen wie Mindset, Bildung, Finanzierungsmöglichkeiten, Förderungen, New Work, Strategien u.v.m. „Bereits erfolgreiche Unternehmer verraten hier, wie es geht, wie man Hürden erfolgreich überwindet und wie man sich die Motivation bewahrt“, sagt Havel und rät dazu, die Gelegenheit bei den Business Maniacs zu nutzen, um sich inspirieren zu lassen, Fragen an die Experten zu stellen, aber auch, um sich mit Gleichgesinnten vor Ort auszutauschen und zu netzwerken.



Termin

Wann? Mittwoch, 12. Oktober 2022, 9 bis 18 Uhr

Wo? Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Kostenlose Anmeldung sowie alle Infos zum Programm unter: www.businessmaniacs.at



Interviewmöglichkeit für Journalist:innen

Barbara Havel, Vorstandsvorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien und Vertreterin der Wiener Gründer, steht vor Ort, von 10 Uhr bis 11 Uhr, für Interviews zum Thema „Gründen in Zeiten der vielen Krisen“ zur Verfügung. Anmeldungen dazu an: elisabeth.eder@wkw.at



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien - Presse und Newsroom

Elisabeth Eder

01 51450 1831

elisabeth.eder @ wkw.at

jungewirtschaft.at/wien