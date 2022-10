Testungen müssen in Schulen frei zugänglich sein

Verfügbarkeit muss sichergestellt sein. Freiwilligkeit statt Zwang, als Mittel gegen Schulschließungen

Die Zahlen steigen rasant an. Wir erleben, dass wir die höchste Inzidenz in ganz Europa haben. Aktuell liegt diese bei 1.013 Fällen je 1000 Einwohner. Diese hohen Zahlen kann man politisch nicht ignorieren, die Testungen müssen frei zugänglich sein. Vor allem in Schulen, damit die Übertragungen in geschlossenen Räumen verhindert und möglichen Auswirkungen im Vorfeld vorgebeugt werden kann Dr. Manuel Chytilek 1/2

Es gilt jetzt das Bildungssystem sicherzustellen, für die Kinder aber auch für die Eltern. Wir dürfen hier nicht länger zusehen, sondern müssen entgegenwirken und flächendeckende Ausfälle vermeiden. Die Ausschreibungen für die Testungen in Schulen wurden im Sommer 2022 abgeschlossen, die Kapazitäten sind da und sofort abrufbereit. Wir verstehen die Sensibilität bei Testungen in den Schulen. Auf Basis der Freiwilligkeit muss die Möglichkeit dennoch gegeben sein Dr. Manuel Chytilek 2/2

Wien (OTS) - Mit dem rasanten Anstieg der Covid-Fallzahlen, gehen die ersten Schulschließungen einher. In der Steiermark fordert die Landesschulsprecherin Michelle Isop sogar verpflichtende PCR-Tests in Klassen. Aktuell befindet sich Österreich noch in Szenario 2 des Variantenmanagementplans des Bildungsministeriums, erst ab Stufe 3 sind verpflichtende PCR-Tests vorgesehen.



"Die Zahlen steigen rasant an. Wir erleben, dass wir die höchste Inzidenz in ganz Europa haben. Aktuell liegt diese bei 1.013 Fällen je 1000 Einwohner. Diese hohen Zahlen kann man politisch nicht ignorieren, die Testungen müssen frei zugänglich sein. Vor allem in Schulen, damit die Übertragungen in geschlossenen Räumen verhindert und möglichen Auswirkungen im Vorfeld vorgebeugt werden kann“ so Dr. Manuel Chytilek, CEO der Firma FasTest.

Die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit gibt zwar ein gesetzlich geregeltes Konstrukt vor, stellt viele Eltern dennoch vor Herausforderungen im Alltag. Gerade in diesen Tagen und in den kommenden Wochen wird es von großer Bedeutung sein, schnell und sicher zu wissen, ob es sich um einen grippalen Infekt oder eine Covid-Erkrankung handelt.



„Es gilt jetzt das Bildungssystem sicherzustellen, für die Kinder aber auch für die Eltern. Wir dürfen hier nicht länger zusehen, sondern müssen entgegenwirken und flächendeckende Ausfälle vermeiden. Die Ausschreibungen für die Testungen in Schulen wurden im Sommer 2022 abgeschlossen, die Kapazitäten sind da und sofort abrufbereit. Wir verstehen die Sensibilität bei Testungen in den Schulen. Auf Basis der Freiwilligkeit muss die Möglichkeit dennoch gegeben sein“ so Dr. Manuel Chytilek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FasTest

Petra Gruber

T: +43 664 88540099

M: petra.gruber @ fastest.at