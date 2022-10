Martini Gansl, Thanksgiving, X-Mas und Gospel Night auf der Donau genießen

DDSG Blue Danube präsentiert den Winterfahrplan mit vielen Highlights

Wien (OTS) - Beschwingt auf Donauwellen

Musik ist immer wieder ein zentrales Thema auf den Ausflugsfahrten der DDSG Blue Danube Flotte. So begeistern „The Gang Guys“ mit Ihrem Rat Pack X-Mas Special am 2.12. mit Songs aus Las Vegas von Frank Sinatra bis Sammy Davis. Besinnliche und schwungvolle Töne hört man im Rahmen der Gospel Night am 22.12., dargeboten vom Ensemble „Gospel und More“, welches die traditionelle US-amerikanische Musik emotional und intensiv interpretiert.

„Wer etwas Besonderes erleben möchte, sollte eine vorweihnachtszeitliche Veranstaltung auf einem unserer Schiffe besuchen, garantiert ein unvergessliches Erlebnis“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Kulinarik trifft Stimmung

Bei einem kulinarischen Tagesausflug immer samstags nach Bratislava und sonntags nach Dürnstein, steht ein herbstliches Spezialitätenbuffet rund um ein knuspriges Gansl mit Apfel Rotkraut und Knödeln ganz oben am Speiseplan. Stimmungsvoll wird es, wenn pittoreske Orte wie Dürnstein mit dem blauen Kirchturm, der Kahlenberg und das Stift Klosterneuburg oder die Burg Devin an den Gästen vorbeiziehen. Diese Fahrten werden vom 22.10. – 20.11. angeboten. Eine Abendfahrt am 11.11. steht ebenso ganz im Zeichen des traditionellen „Gansls“. Der Turkey, die traditionelle Festtagspute, ist im Mittelpunkt eines amerikanischen Buffets anlässlich der DDSG Blue Danube Fahrt zu Thanks Giving am 24.11., die sich bereits seit mehreren Jahren im Winterprogramm befindet.

„Themenfahrten auf der Donau bezaubern unsere Gäste stets aufs Neue und zeigen Sehenswürdigkeiten aus einer besonderen Perspektive“, ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Weiters bietet DDSG Blue Danube Linien- und Themenfahrten in der Adventzeit in Wien an. Mehr Details zum Gesamtprogramm und zum Winterfahrplan unter www-ddsg-blue-danube.at oder unter Tel.: 01/588 80-0

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH., ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUERO, ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungs- und Wiener Top-Lehrbetrieb.

