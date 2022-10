TIF endet auf hohem Niveau mit 212k Besuchern (FOTO)

Dubai (ots) - Die 86. Ausgabe der Internationalen Messe Thessaloniki endete mit einer positiven Bilanz: 212 000 Besucher wurden gezählt, womit der bisherige Rekord von 85 Jahren übertroffen wurde. Besucher aus dem Gastgeberland Griechenland und der ganzen Welt strömten in die zweitgrößte Stadt Griechenlands, um sich zu unterhalten, zu handeln, zu stöbern oder einfach Teil der festlichen Atmosphäre zu sein.

Die Vereinigten Arabischen Emirate waren mit insgesamt 65 ausstellenden Unternehmen vertreten, darunter private und öffentliche Einrichtungen. Unter Mitwirkung des Verbands der griechischen Industrie (SBE) fanden mehr als 1.000 Geschäftstreffen statt, an denen zahlreiche Unternehmen teilnahmen.

Die VAE-Unternehmen, die an der 86. TIF teilnahmen, kamen aus den Bereichen Investitionsmanagement, Luftfahrt, Energie, Nahrungsmittel und Getränke, Verteidigung, Raumfahrttechnik, Tourismus, Schifffahrt, Immobilien und mehr.

Der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate mit seiner Delegation unter der Leitung des Wirtschaftsministers Abdulla bin Touq Al Mari war der Hauptanziehungspunkt für das Ehrenland, und die Besucher hatten die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Angeboten des Landes zu verschaffen.

"Die Teilnahme der VAE an dieser Ausstellung entsprach den Plänen des Staates, strategische Beziehungen mit der befreundeten Hellenischen Republik zu entwickeln und die Beziehungen in verschiedenen wichtigen Bereichen zu stärken. Es war eine Gelegenheit, neue Märkte zu erreichen und strategische Partnerschaften aufzubauen, Handel und Investitionen zu entwickeln und in anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse zu arbeiten. Darüber hinaus bot die prestigeträchtige Veranstaltung die Möglichkeit, strategische Beziehungen aufzubauen, Wege der Zusammenarbeit zu ebnen und die Bemühungen und strategischen Initiativen der Behörde im Bereich der Zivilluftfahrt und der Wirtschaft insgesamt hervorzuheben", sagte er.

Die VAE bereiten sich auf die Zukunft und die Entwicklung einer nachhaltigen und diversifizierten Wirtschaft und einer wettbewerbsfähigen wissensbasierten Wirtschaft vor, um den langfristigen Wohlstand des Landes zu sichern.

