„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zum Aufstand der Frauen

Am 7. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auch in Österreich beobachten viele Frauen den Aufstand der Frauen im Iran. Was macht mutige Frauen aus? Wofür kämpfen sie, setzen sich ein und wogegen wehren sie sich? Darüber diskutieren am Freitag, dem 7. Oktober 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 im konstruktiven Talk bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“:

Carla Amina Baghajati, Obfrau des „Forum Muslimische Frauen Österreich“, die die Lage der Frauen im Iran gerne differenzierter analysieren möchte. Sie sieht sich als Muslimin, die sich aus ihrer Position heraus für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen einsetzt.

Noomi Anyanwu, die als Mitinitiatorin des „Black Voices“-Volksbegehrens gerade jetzt weiterhin gegen Alltagsrassismus und die Unterdrückung von Frauen in Österreich auftritt.

