WSX.TV KÜNDIGT AN, SUPERCROSS-FANS WELTWEIT EIN VERBESSERTES ZUSCHAUERERLEBNIS ZU BIETEN

Queensland, Australien (ots/PRNewswire) - SX Global, der exklusive Promoter der FIM World Supercross Championship (WSX), startet einen Live-Streaming-Kanal, der Verbrauchern Streaming-Optionen in Regionen bietet, in denen keine lineare Fernsehabdeckung verfügbar ist.

SX Global, das australische Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das die FIM World Supercross Championship (WSX) anführen wird, kündigte heute WSX.TV an, den offiziellen Streaming-Kanal der WSX. WSX.TV wird Supercross-Fans und allgemeinen Verbrauchern die Gelegenheit und die Möglichkeit bieten, sich für einen konkurrenzlosen Zugang zur Live-Rennübertragung, zum On-Demand-Streaming und zu exklusiven Inhalten anzumelden und diese zu abonnieren.

Die WSX-Championship-Übertragung wird mehrere revolutionäre Innovationen zeigen, die es im Supercross noch nie gegeben hat. Der Streaming-Dienst verspricht, den Fans ein verbessertes Zuschauererlebnis zu bieten, unter anderem mithilfe von Live-Kameras, die in verschiedenen Winkeln auf mehreren Motorrädern angebracht sind, einem verbesserten Grafikpaket, Extremzeitlupenkameras, Fahrerstatistiken, Spider-Cam-Technologie und noch vielem mehr. Fans können so Supercross-Meisterschaftsrennen der Weltklasse in seiner ganzen Pracht mitverfolgen.

„Wir sind ausgesprochen begeistert, WSX.TV einzuführen, das den Fans einen umfassenden Zugangspass für die FIM World Supercross Championship bietet", sagte Nathan Prendergast, Head of Television, SX Global. „Wir haben fieberhaft daran gearbeitet, ein unglaubliches Zuschauererlebnis zu ermöglichen, damit die Fans völlig in das Supercross-Rennen eintauchen können, das sie für mehr als drei Stunden auf der Kante ihrer Sitze und Sofas halten wird. Die diesjährige Pilotsaison ist erst der Anfang – wir können es gar nicht erwarten, den Fans zu zeigen, was wir für die Zukunft geplant haben."

Als Ergänzung von WSX.TV und mit einem weiteren Mehrwert und einem verbesserten Erlebnis für Fans auf der ganzen Welt gab WSX kürzlich lineare Partnerschaftsvereinbarungen bekannt, um die FIM World Supercross Championship live in den USA (FOX Sports 1), Australien (The Seven Network) sowie im Vereinigten Königreich, Irland und Europa (BT Sport) zu übertragen. WSX arbeitet auch intensiv mit Übertragungspartnern in anderen wichtigen Supercross-Märkten, einschließlich Japan, zusammen.

In allen anderen Regionen, in denen keine linearen Optionen verfügbar sind, werden die Fans die Möglichkeit haben, einen „Pay-Per-View-Pass" für 6,99 USD pro Meisterschaftsrunde zu erwerben, mit dem sie drei Stunden Live-Supercross-Action genießen können.

WSX.TV wird in allen Ländern eine kostenlose Abonnementoption namens „Freemium" anbieten, die Zugang zu exklusiven WSX-Inhalten bietet, einschließlich Live-Zugang zu Pressekonferenzen, Fahrer- und Teamprofilen, Interviews, noch nie zuvor gesehener Track-Action und mehr. In Australien, dem Vereinigten Königreich und Europa, wo es einen Live-TV-Übertragungspartner gibt, wird nur Freemium verfügbar sein. In den Vereinigten Staaten können sich die Zuschauer 24 Stunden nach der Live-Ausstrahlung das Rennen auf Abruf auf FOX Sports 1 ansehen.

Für 49,99 USD können Fans den WSX Championship Pass abonnieren, der die Pilotsaison 2022 und den Zugriff auf die gesamte Saison 2023 live und auf Abruf beinhaltet – sowie alle Vorteile des Freemium-Abonnements.

Weitere Informationen und Details zu WSX oder zum Kauf von WSX.TV finden Sie auf wsxpresentship.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/med ia/1845951/FIM_WSX_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wsxtv-kundigt-an-supercross-fans-weltweit-ein-verbessertes-zuschauererlebnis-zu-bieten-301642683.html

Rückfragen & Kontakt:

Mike Whitmark,

mike @ thebrandamp.com