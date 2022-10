AVISO Pressegespräch zu „OIS zam“: Zusammenarbeit bei Gesundheitsfragen sichtbar machen, 21.10.2022, 13 Uhr

Forum vernetzt Forscher:innen, Gesundheitsexpert:innen, Patient:innen und Angehörige zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden und stellt erfolgreiche Projekte vor.

Wien (OTS) - „OIS zam“ – alle zusammen, so das Motto des Forums, das am 21. und 22. Oktober in Wien erstmals stattfindet. Präsentiert werden 40 Projekte aus ganz Österreich, in denen Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam erfolgreich zu Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden arbeiten und forschen. Gastgeber ist das Open Innovation in Science (OIS) Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Neben Projektvorstellungen schafft das Forum Raum für Austausch und Vernetzung mit dem Ziel, neue Perspektiven und Akteur:innen kennenzulernen. Teilnehmer:innen können auf kaum beforschte Gesundheitsthemen und dringende Gesundheitsfragen aufmerksam machen und ihre Fragen dazu in die “Ideenbox” geben. Diese Ideen werden von Wissenschaftler:innen und Betroffenen gemeinsam aufgegriffen und bearbeitet, mit finanzieller Unterstützung vom OIS Center.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Univ.-Prof. Dr. Freyja-Maria Smolle-Jüttner, Präsidentin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Präsidentin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft Dr. Christiane Grill , Senior Programm-Managerin am Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und Organisatorin von “OIS zam”

, Senior Programm-Managerin am Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und Organisatorin von “OIS zam” Assoz.-Prof. Priv.-Doz. DDr. Eva Untersmayr-Elsenhuber , Medizinische Universität Wien, Leiterin des partizipativen Forschungsprojekts "Computer-based Clustering of Chronic Fatigue Syndrome Patients”

, Medizinische Universität Wien, Leiterin des partizipativen Forschungsprojekts "Computer-based Clustering of Chronic Fatigue Syndrome Patients” Univ.-Prof. Dr. Markus Mitterhauser , Ludwig Boltzmann Institut Applied Diagnostics, Leiter des partizipativen Forschungsprojekts “PATIO - Patient Involvement in Oncology”

, Ludwig Boltzmann Institut Applied Diagnostics, Leiter des partizipativen Forschungsprojekts “PATIO - Patient Involvement in Oncology” Hannah Gsell, Survivors Austria, Betroffene und Ko-Forschende im partizipativen Forschungsprojekt “Nothing about us without us!"



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Weitere Informationen zum Forum und den Projekten finden Sie hier: https://oiszam.lbg.ac.at

Pressegespräch zu „OIS zam“: Zusammenarbeit bei Gesundheitsfragen sichtbar machen

Beim Pressegespräch sprechen Organisator:innen und Teilnehmer:innen vom "OIS zam" Forum für Gesundheit und Wohlbefinden über die Vorteile der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft, Entwicklungsmöglichkeiten und aktive Gestaltungsoptionen. Stellvertretend für alle teilnehmenden Projekte werden drei konkrete Projekte vorgestellt: neue Wege in der Forschung zur Erkrankung mit dem Chronischen Erschöpfungssyndrom; eine Informations- und Unterstützungsplattform für Prostatakrebserkrankte und ihre Angehörigen; sowie Informationsbedürfnisse und Wünsche von krebskranken Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern.



Für die Teilnahme am Pressegespräch wird um Anmeldung unter christiane.grill @ lbg.ac.at gebeten.



Datum: 21.10.2022, 13:00 - 14:00 Uhr

Ort: Konferenzzentrum twelve, myhive

Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien, Österreich

Url: https://oiszam.lbg.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Inhaltlicher Kontakt

Dr. Christiane Grill

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Open Innovation in Science Center

Nußdorfer Straße 64, 1090 Wien

+43 (0) 1 513 27 50 41

christiane.grill @ lbg.ac.at

https://oiszam.lbg.ac.at



Pressekontakt

Laura Heller, MA

PR & Communications

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Nußdorfer Straße 64, 1090 Wien

Tel. +43-1-513 27 50-35

laura.heller @ lbg.ac.at

www.lbg.ac.at