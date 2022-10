CMS berät Greystar bei neustem Investment in Wiener Immobilienmarkt

Globaler Marktführer für Mietwohnungen setzt beim Kauf des D90 Towers auf die umfassende Expertise von CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Wien (OTS) - Spatenstich beim D90 Tower: Der globale Marktführer für Mietwohnungen setzt beim Kauf des D90 Towers auf die umfassende Expertise der Immobilientransaktions- und Finanzierungsexpert:innen von CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Kurz vor dem Baustart des neuen D90 Wohnturms in der Dresdner Straße in Wien Brigittenau wechselte das prestigeträchtige Immobilienprojekt den Besitzer: Die S+B Gruppe hat ihr geplantes Hochhaus an den globalen Marktführer für Mietwohnungen Greystar verkauft. Dem Käufer standen bei diesem Investment die Expert:innen der international renommierten Anwaltskanzlei CMS zur Seite. Der Spatenstich fand am 19. September 2022 statt, die Fertigstellung ist für Q4 2025 geplant.

Das rund 80 Meter hohe Wohnprojekt mit 380 Wohneinheiten, soll als neues Tor zum aktuell größten Stadtentwicklungsgebiet Wiens, dem Areal des ehemaligen Nordwest Bahnhofs, fungieren. Im Sockelbereich sind 119 Serviced-Apartments und in den darüber liegenden Geschoßen 261 freifinanzierte Mietwohnungen mit ein bis vier Zimmern geplant. Die Bewohner:innen finden im Gebäude sowohl Platz für PKWs inkl. E-Ladestationen und Fahrradabstellplätze, auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet. Das in Niedrigenergiebauweise errichtete Gebäude wird an das Wiener Fernwärmenetz angeschlossen und die Bauteilaktivierung kann sowohl für die Heizung als auch für die Temperierung herangezogen werden. Auch das Bepflanzungskonzept der Freiflächen wird das Mikroklima beeinflussen.

Mit diesem zweiten Projekt in Österreich nach dem DC-Tower 3, der nun als District Living bekannt ist, verstärkt Greystar sein Engagement im Land und baut sein Portfolio von aktuell über 59 Milliarden US-Dollar Assets under Management weiter aus.

Gregor Famira, Partner bei CMS und federführend an der Transaktion beteiligt: „ Wir freuen uns sehr, dass wir Greystar bei einer der größten Immobilientransaktionen in Wien in diesem Jahr beraten durften und damit wesentlich zum erfolgreichen Abschluss des Deals beitragen konnten. Die Gestaltung als „Forward Funding“ erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Spezialist:innen für Immobilienentwicklung, und daher gilt mein besonderer Dank auch unseren Kolleg:innen aus der Bau- und Immobilienabteilung. “

Nikolaus Weselik, Leiter des Bau- und Immobilienrechtsteams bei CMS Wien: „ Wir freuen uns, dass wir Greystar dank unserer Expertise in der Immobilienentwicklung als Mandanten für dieses Projekt gewinnen konnten. “

Zum CMS Expert:innen-Team gehörten neben den Lead Partnern Gregor Famira, Stefan Paulmayer und Nikolaus Weselik, Rechtsanwalt Georg Gutfleisch, Associate Marco Selenic (Corporate Transactions), Rechtsanwältin Mariella Kapoun, Associates Maximilian Uidl und Vanessa Horacek (Real Estate) sowie Rechtsanwalt Wolfgang Hellsberg, und Associate Mark Timar (Finanzierung).

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Um die 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 73 Büros in 43 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk.

cms.law

