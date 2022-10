AVISO: Festakt zum Tag der Leutnante 2022 an der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) - Am Samstag, den 8. Oktober 2022, werden mit einem feierlichen Festakt an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt Berufs- und Milizoffiziere in die Truppe übernommen. In Anwesenheit des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und in Vertretung der Landeshauptfrau Bürgermeister Klaus Schneeberger legen die jungen Offiziere ihr Gelöbnis ab. Darüber hinaus gibt es Vorführungen wie beispielsweise des Jagdkommandos, der Militärpolizei oder auch der Luftraumüberwachung.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 7. Oktober 2022, 16:00 Uhr, verpflichtend.

Zeit & Ort:

8. Oktober 2022, 13:00 Uhr

Theresianische Militärakademie, Maria-Theresien-Platz, Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt

Ablauf:

Ab 12:00 Uhr

Treffpunkt für Medienvertreter am Info-Point beim Zugang zum Maria-Theresien-Platz

13:00 Uhr

Beginn Festakt "Tag der Leutnante" inklusive dynamischer Vorführung

Etwa 15:30 Uhr

Ende des Festakts



