Energiepreise für Haushalte haben sich im August leicht erholt

Rückgang bei Treibstoffpreisen beschert Autofahrern im August eine leichte Entspannung // Preiserhöhungen für Strom und Gas in Wien und NÖ sind noch nicht berücksichtig

Wien (OTS) - Der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) sank im August im Vergleich zum Vormonat Juli 2022 mit einem Minus von 4,2 %. Die Energiepreise sanken zum ersten Mal seit Mai und wirkten damit dämpfend auf die Inflation. Ursache dafür sind gesunkene Treibstoffpreise. Diese haben vor allem in der zweiten Augusthälfte merklich nachgelassen und damit für ein wenig Entspannung gesorgt. Die jüngsten Zahlen für September zeigen jedoch vor allem bei Diesel wieder empfindliche Steigerungen.

Der EPI zeigt im Jahresvergleich August 2022 zu August 2021 aber weiterhin ein Plus von 40,7 %. Fast 3 % der aktuellen Inflation können damit direkt auf Energiepreissteigerungen zurückgeführt werden. Alle Preise bleiben weiterhin auf extrem hohem Niveau.

Enorme Steigerungen bei Haushaltspreisen folgen zeitverzögert

„Ein anderes Segment beobachten wir mit großer Sorge“, so Franz Angerer Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur und führt aus: „Für September haben die zwei größten Versorger in Österreich, neben vielen anderen, die Energiepreise für Strom und Gas massiv erhört. Die Preiserhöhungen spiegeln die Verknappung auf den Großhandelsmärkten, jedoch sind die damit verbundenen gesellschaftlichen Auswirkungen weitreichend und kaum zur Gänze abschätzbar. Günstige Energie ist zentral für unseren Wohlstand und Grundlage dessen, wie wir unser gesellschaftliches Zusammenleben organisiert haben.

Energiepreise wirken direkt oder indirekt auf alle Bereiche unseres Lebens. Vom Bäcker über den Kindergarten, den Industriebetrieb, Rechenzentren oder den Betrieb eines Krankenhauses: Für die Bereitstellung von Güter und Dienstleistungen benötigen wir Energie in der einen oder anderen Form.

In der jüngeren Vergangenheit war Energie immer günstig und im Überfluss vorhanden. Kaum jemand hat sich ernsthaft Gedanken gemacht, ob genug Erdgas zur Verfügung steht oder gar wie es denn um aktuelle Speichervorräte der Republik steht. Kosten für Strom oder Gas waren für weite Teile der Bevölkerung schlichtweg uninteressant. Energieverbrauch war etwas, dass zumeist rein aus Klimaschutzgründen diskutiert wurde.

In den vergangenen Monaten wurde uns vor Augen geführt, dass die Versorgungssicherheit und Preisstabilität von Energieträgern aber keine Selbstverständlichkeit ist. Eine Gesellschaft verlässlich mit Energie zu versorgen ist eine technisch und ökonomisch höchst komplexe Herausforderung. Die Verknappung der Gasversorgung mit der wir heute konfrontiert sind, stellt uns in Europa vor ein fundamentales Problem. In Anbetracht dessen muss auch zu einem gewissen Maß an das Durchhaltevermögen und die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft appelliert werden. In der jetzigen Situation können wir die Preise für Strom und Gas zwar künstlich niedrig halten - aktuell wird in diesem Zusammenhang viel über staatliche Preisdeckel oder Subvention von Gaskraftwerken diskutiert - vielen ist aber nicht bewusst, dass das unser Problem nur verschiebt und nicht löst. Im Endeffekt bezahlt die Gesellschaft diese Maßnahmen, auf die eine oder andere Art, selbst und der Preis für Energie bleibt hoch.

Hohe Preise als Signal

„Fehlende Erzeugungskapazitäten treiben die Preise weiter in die Höhe. Diese hohen Preise müssen als eindeutiges Signal zum Sparen und Diversifizieren verstanden werden: Es braucht Windkraft, Photovoltaik, Erdwärme und Biomasse. Nur so können wir uns mittelfristig aus der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten befreien“, betont Angerer. Gleichzeitig müsse man Angerer zu Folge auch Lösungen finden, die Erderhitzung zu mindern und die Folgen der Klimakrise abzuschwächen. Die aktuelle Renaissance von Kohlekraftwerken oder eine langfristige Nutzung von Erdgas über alternative Versorgungswege kann bestenfalls eine Notlösung sein.

Hier finden Sie die Entwicklungen der Energieträger im Monats- und Jahresvergleich.

Alle Energieträger im Detail und entsprechende Grafiken, finden Sie auf der Presseseite der Österreichischen Energieagentur.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

01 586 15 24 134

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at

Twitter: https://twitter.com/at_AEA