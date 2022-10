SPÖ-Köllner: Erhöhung der Besonderen Sportförderung längst überfällig

Wien (OTS/SK) - Mit der Erhöhung der Besonderen Sportförderung von 80 auf 120 Millionen Euro ab 2023 wird eine jahrelange Forderung der SPÖ endlich umgesetzt. SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner sieht sich in seiner Arbeit für den österreichischen Sport bestätigt: „Endlich wird umgesetzt, was von unserer Seite schon lange gefordert wird: mehr Geld für den österreichischen Breiten- und Spitzensport und damit wichtige Unterstützung der 15.000 Sportvereine in unserem Land.“ Den Worten von Vizekanzler Kogler, dass dies ein großer Tag für den österreichischen Sport sei, kann Köllner nur beipflichten, sieht die Arbeit des Vizekanzlers und seines Ministeriums aber erst am Beginn: „Es muss natürlich seitens der Politik auch sichergestellt werden, dass die zusätzlichen Mittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wichtig ist, dass die Fördervergaben transparent, systematisch und fair ablaufen.“ ****

Mit der Erhöhung der Besonderen Sportförderung ist es mit der Unterstützung für den Sport laut Köllner aber noch nicht getan: „Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, der aufgrund der fehlenden Valorisierung seit 2011 allerdings auch längst überfällig war. Zukünftig muss hier seitens der politisch Verantwortlichen auf jeden Fall schneller agiert werden, gerade auch in Zeiten von hohen Strom- und Energiekosten, um die Sportinfrastruktur für alle Sportler*innen in Österreich langfristig gewährleisten zu können“, so der SPÖ-Sportsprecher. (Schluss) pp/bj

