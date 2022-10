ÖAAB: Eine Investition in das Bundesheer ist eine Investition in die Sicherheit unseres Landes

Eine weitere Forderung aus dem DNA-Reformprogramm wird mit der Steigerung des Heeresbudget umgesetzt, so Zarits

Wien (OTS) - „Die Sicherstellung einer umfassenden Sicherheitsvorsorge und die in ihr eingebettete umfassende Landesverteidigung erfordern ein leistungsfähiges, hochtechnologisch ausgestattetes und damit vielseitig einsetzbares Bundesheer. Deshalb muss sichergestellt sein, dass das Bundesheer ausreichend finanziell, personell und materiell ausgestattet ist, um weiterhin den Herausforderungen der Gegenwart, aber auch den Bedrohungen der Zukunft kompetent begegnen zu können. Mit der Erhöhung des Bundesheerbudgets stehen dem österreichischen Bundesheer bis 2026 16 Milliarden Euro zur Verfügung, um auch weiterhin seine Aufgaben erfüllen zu können – von der militärischen Landesverteidigung bis zu den Assistenz- und Katastropheneinsätzen“, ist ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.

„Klar ist: Eine Investition in das Bundesheer ist eine Investition in die Sicherheit unseres Landes! Mit dem höchstem Verteidigungsbudget in der Geschichte der Zweiten Republik beweist die Bundesregierung einmal mehr, wie wichtig ihr die Menschen in unserem Land sind. Und nebenbei wird eine wichtige Forderung aus dem DNA-Reformprogramm des ÖAAB umgesetzt“, so Zarits abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Team Presse

+43 (1) 40 141 591

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com