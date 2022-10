ORF III am Freitag: „ORF III AKTUELL“ mit Sondersendung zur Bundespräsidentschaftswahl

Außerdem: Doku „100 Tage Bundespräsident: Rückblick auf eine Wahl der Extreme“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 7. Oktober 2022, im Hauptabend eine Sondersendung zur anstehenden Bundespräsidentschaftswahl mit ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher. Danach folgt mit „100 Tage Bundespräsident:

Rückblick auf eine Wahl der Extreme“ ein Dokumentarfilm zu den Ereignissen rund um die Bundespräsidentschaftswahl im Jahr 2016.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) begrüßt Ani Gülgün-Mayr Kammerschauspielerin Andrea Eckert zu einer neuen Ausgabe der „Kultur-Spritztour“. Auf der Fahrt erzählt Andrea Eckert über den Ort, an dem sie aufgewachsen ist, von ihrer Beziehung zu André Heller und über ihre innige Freundschaft, die über die Jahre hält. Sie singt ein Lied von ihm und lässt das Publikum teilhaben an sämtlichen Etappen ihres Lebens. Als Krönung darf der „Beschluss“ von Georg Kreisler nicht fehlen.

Im Rahmen der Sondersendung „WAHL 22: ORF III AKTUELL zur Bundespräsidentschaftswahl“ (20.15 Uhr) werden zwei Tage vor der Entscheidung Antworten auf wichtige Fragen zur anstehenden Bundespräsidentenwahl beleuchtet: Was darf das Staatsoberhaupt und wo liegen seine verfassungsrechtlichen und realpolitischen Kompetenzen? Wie hat sich das Amt im Laufe der Zeit gewandelt und wie hat es die jeweiligen Amtsinhaber verändert? Welche Herausforderungen hatten Bundespräsidenten in der Vergangenheit zu stemmen und welche Herausforderungen ergeben sich aus den aktuellen Krisen?

Bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher gibt es unter anderem einen Rückblick auf den Wahlkampf mit einer Analyse der Social-Media-Auftritte der Kandidaten und eine Spezialausgabe von „Fakten mit profil“. Dazu live zu Gast im Studio: die Journalisten Anneliese Rohrer und Herbert Lackner, Jakob Winter, Leiter des „profil“-Faktencheck „faktiv“ und ORF-III-Chefkommentator Wolfgang Geier. Und ausführlich kommen die Menschen zu Wort, die über das Staatsoberhaupt entscheiden: die Wählerinnen und Wähler.

Abschließend lässt die Doku „100 Tage Bundespräsident: Rückblick auf eine Wahl der Extreme“ (21.15 Uhr) die Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 Revue passieren: eine Wahl, die mit Aufhebung der Stichwahl, Stichwahlwiederholungs-Verschiebung und zweiter Stichwahl den Kandidaten und auch den Wählerinnen und Wählern viel abverlangt hat, in der die beiden Stichwahl-Kandidaten ideologisch weit voneinander und auch von der politischen Mitte entfernt waren. Zu Wort kommen u. a. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, Herbert Kickl (damals FPÖ-Generalsekretär und Wahlkampfleiter von Norbert Hofer), Martin Radjaby-Rasset (Kampagnenmanager von Alexander Van der Bellen), die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss und Politologe Peter Filzmaier.

