Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 7.10.: „Die Gewerkschaft und die Jungen“

Wien (OTS) - „Die Gewerkschaft und die Jungen“ lautet der Titel des von Clara Peterlik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 7. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Unter der Teuerung und Energiekrise leiden junge Menschen mit meist geringem Einkommen ganz besonders. Eine Frage, die sich jetzt in Zeiten der Lohnverhandlungen stellt, ist: Wie gut erreichen die Gewerkschaften junge Beschäftigte, die unter oder um die 20 Jahre alt sind? Welche Themen spielen in dieser Altersgruppe die größte Rolle? Wie steht es um das Verhältnis der Gewerkschaft zu dieser Generation? Rund ein Achtel der ÖGB-Mitglieder ist unter 30. Junge Menschen seien schwieriger für gewerkschaftliche Organisationen zu begeistern, heißt es in Studien. Aber es gibt sie – junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Clara Peterlik hat einige getroffen und mit ihnen über die aktuellen Anliegen der Jugend und die Zukunft der Gewerkschaft gesprochen.

