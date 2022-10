„DECUS“-Auszeichnung 2022: ORF Vorarlberg ehrte Ersthelfende

Wien (OTS) - Am Abend des 5. Oktober 2022 ging im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn die diesjährige „DECUS“-Ehrung über die Bühne. 33 nominierten Ersthelfenden wurde für ihre Zivilcourage und Hilfsbereitschaft im Rahmen einer festlichen Gala gedankt. In vier Fällen erhielten die Helfenden eine besondere Auszeichnung. Die Preise wurden von Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher überreicht.

Bei den vier ausgezeichneten Erste-Hilfe-Heldentaten begeisterte die Jury vor allem die vorbildhafte Courage der handelnden Personen:

Clemens Tschallener, Bernhard Nitz und Johannes Feistenauer, Martin Bertschler und Annette und Mathias Burtscher wie auch der Jüngste im Bunde, der zehnjährige Joshua Schuh, waren äußerst aufmerksam gewesen, sie hatten nicht weggeschaut, vielmehr nachgehakt und großen Mut bewiesen und vor allem waren sie ihren Schützlingen ohne Wenn und Aber beigestanden.

„DECUS“ bedeutet „Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit“. Mit dieser Auszeichnung werden Menschen geehrt, die Besonderes geleistet haben. Bei einem Notfall entscheiden oft die ersten Maßnahmen von Ersthelfern darüber, ob das Unfallopfer überlebt oder welche Folgeschäden bleiben. Wenn Menschen bei einem Notfall die Courage aufbringen dem Opfer zu helfen, sofort richtig alarmieren und einfache Erste-Hilfe-Handgriffe anwenden, dann können Leben gerettet werden.

Der ORF Vorarlberg rief heuer bereits zum 15. Mal auf, Ersthelfende zu nominieren. Alle 20 eingereichten Fälle wurden im Vorfeld der Verleihung von der „DECUS“-Jury begutachtet. Die Jurymitglieder Michael Alge (Vorstandsvorsitzender Raiffeisenlandesbank), Christian Bernhard (ehemaliger Gesundheitslandesrat), Anna Gross (Kabarettistin) sowie Sabine Stroj (ORF Vorarlberg) haben aus den Einreichungen vier Fälle hervorgehoben, die diese besonders beeindruckt haben.

Der „DECUS“-Preis ist eine Initiative von ORF Vorarlberg, Rotes Kreuz Vorarlberg und den Vorarlberger Raiffeisenbanken – in Zusammenarbeit mit Arbeiter-Samariter-Bund, Wasserrettung, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist beeindruckend zu zeigen, dass es in Vorarlberg so viele couragierte Personen gibt, die in Notfallsituationen ihren Mitmenschen ohne zu zögern helfen.“

