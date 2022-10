Korosec ad WiGeV: Jetzt sind konkrete Maßnahmen gefragt

Situation in der Urologie des AKH hat bedenkliche Ausmaße angenommen – Verantwortung darf nicht weiter abgewälzt werden

Wien (OTS) - „Kaum ein Tag vergeht, ohne eine weitere Schreckensmeldung aus dem Wiener Gesundheitsbereich“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Medienberichte.



So habe die Situation auf der Urologie-Station des AKH mittlerweile bedrohliche Ausmaße angenommen. Die Wartezeit auf einen operativen Eingriff habe sich massiv verlängert und auch die adäquate Versorgung von Akutpatienten könne nicht mehr gewährleistet werden. Laut einer entsprechenden Gefährdungsanzeige habe der Versorgungskollaps vor allem mit dem sukzessiven Verfall der pflegerischen Strukturen zu tun.



„Stadtrat Hacker darf diese massiven Probleme nicht mehr länger beiseiteschieben und die Verantwortung abwälzen. Jetzt sind konkrete Maßnahmen gefragt“, so Korosec abschließend, die auch entsprechende schriftliche Anfragen in Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen ankündigt.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at