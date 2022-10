China Matters' Bericht: Dongguan, Eine Stadt der Jungen und für die Jugend

Beijing, China (ots) - Dongguan, eine Küstenstadt in südchinesischer Provinz Guangdong, ist zunehmend für ihre junge Kultur bekannt. Entsprechend der letzten Volkszählung liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung Dongguans hier bei etwa 33 Jahren, was fast so jung wie die Stadt ist.

Dongguan produzierte ein Drittel der in China hergestellten Animationsderivate, was 80% zur weltweiten Produktion der gleichen Art beiträgt. Piececool ist eine der beliebtesten Marken in Dongguan, die das Lego ähnelt und chinesische Elemente integriert. Das komplizierte Design und das kreative Material zeigen, dass die Produkte definitiv nicht zum Spielen, sondern zur Kollektion dienen. Und das ist der neueste Trend in China.

Löwentanz ist eine weitere sehr traditionelle Aufführung in China, besonders während des Festivals. Aber jetzt verleiht Dongguan ihm eine moderne Note, indem es elektronische Musik und Beleuchtung verwendet. Josh besucht eine Gruppe junger Leute, die dieser Volkskunst eine dringend benötigte Begeisterung und jugendliche Energie verleihen. Dieser neue Performance-Stil soll nicht von der traditionellen Kultur ablenken, sondern sie verbessern.

Schließlich besucht er einen Gast, der jetzt den Campingtrend in der Stadt anführt. Auf dem Campingplatz finden die Menschen neue Freunde und verbringen Zeit abseits der Hektik der Stadt. Dongguan hat eine Identität mit seiner Kreativität und Innovation. Aber eine Stadt wie diese wird sich weiterentwickeln und mit der Zeit verändern.

Rückfragen & Kontakt:

Kontaktperson:

Zhong Lei

Telefonnummer:008610-68996566

E-Mail-Adresse: ervinz @ cnmatters.com

YouTube-Link: youtu.be/T8oRqyJwkUo