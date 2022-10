Konzert „Beethoven XII“ am 8.10. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der nächste Musik-Abend in der Reihe „Transdanube 2022“ geht am Samstag, 8. Oktober, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) über die Bühne. Das stimmungsvolle Konzert startet um 19.30 Uhr. Die famosen Instrumentalisten Maximilian Bratt (Violine), Nikolaus Böhm (Violoncello) sowie Gregor Urban (Klavier) interpretieren einmal mehr Kompositionen des Tondichters Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) und deswegen lautet der Titel der Veranstaltung „Beethoven XII“. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (Ermäßigung für Studierende: 10 Euro). Dieses Kultur-Angebot wird durch den Bezirk gefördert. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Die Besucher*innen müssen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Von der Klassik bis zum Wienerlied erklingt im Saal im „Mautner Schlössl“ immer wieder gute Musik für jeden Geschmack. Koordinator der Veranstaltungen ist der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker gibt Auskünfte über sämtliche Termine, Programme und Künstler*innen: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ludwig van Beethoven (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ludwig_van_Beethoven

Geiger Maximilian Bratt („Conservatoire“): www.conservatoire.at/maximilianbratt

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

