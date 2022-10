1 Million Zuseher für Laura Del Fiores TikTok-Video

Wien (OTS) - Laura Del Fiore, Newcomer aus dem Förderprojekt „Helden von heute – Falco goes school“ der Falco Privatstiftung, crashte mit einem TikTok-Video die 1 Millionen-Zusehermarke.



Vor fünf Tagen hat Laura Del Fiore eine kurze Sequenz eines Adel+Tom Odell – Hits gecovert und das Video in ihrem TikTok-Account gepostet. Das Video ging viral und hat nun bereits mehr als 1 Million views ( www.tiktok.com/@lauradelfioree ).



Ein toller Promotionstart für ihren neuen Song „One More Night“, der nun am Freitag veröffentlicht wird. Geschrieben hat sie den hitverdächtigen Song in einem Songwriting-Workshop der Falco Privatstifung gemeinsam mit ihrer Starmania-Freundin Teya.



„One More Night“ ist die zweite Single von Laura Del Fiore und wird bereits auf den Radiostationen in Österreich und Deutschland gespielt.





