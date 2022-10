Stocker: „Bundesregierung sorgt für handlungsfähiges Bundesheer“

Die Bundesregierung erhöht die Verteidigungsausgaben, um die Sicherheit der Menschen in Österreich jetzt und in Zukunft zu gewährleisten

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung sorgt für ein handlungsfähiges Bundesheer. Die veränderte Sicherheitslage in Europa und der Welt, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst wurde, hat deutlich gemacht, dass eine Erhöhung des Verteidigungsetats und eine Stärkung der Wehrhaftigkeit unseres Landes unumgänglich sind. Bereits im kommenden Jahr gibt es ein Budgetplus in Höhe von 680 Millionen Euro, in den nächsten vier Jahren gibt es insgesamt 16 Milliarden Euro für das Heer und ab dem Jahr 2027 soll das Heeresbudget 1,5 Prozent des BIP ausmachen. Das ist eine großartige Summe, mit der unser Bundesheer viele notwendige Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und Ausbildung tätigen kann. Mit dieser kräftigen Budgeterhöhung kann unser Bundesheer seinen verfassungsmäßigen Auftrag der umfassenden militärischen Landesverteidigung wieder vollumfänglich erfüllen“, zeigt sich Christian Stocker, Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, hoch zufrieden über die größte Steigerung des Verteidigungsbudgets in der Geschichte des Österreichischen Bundesheeres.

„Die von Bundeskanzler Karl Nehammer vorgestellte Selbstversorgungsfähigkeit der Kasernen wird unser Land nicht nur in der Fähigkeit zur Landesverteidigung stärken, sondern auch schnelle Hilfe im Falle von Naturkatastrophen, Blackouts oder hybrider Angriffe auf unsere Infrastruktur gewährleisten. Auch die neue strategische Gasreserve, die nun neben der strategischen Ölreserve die Versorgungssicherheit Österreichs sicherstellen wird, ist ein wichtiger Baustein für das Ziel des umfassenden Schutzes der Österreicherinnen und Österreicher, dem wir heute ein sehr großes Stück nähergekommen sind. Diese Schritte und Reformen zeigen, dass sich die Menschen in unserem Land auf unsere Bundesregierung verlassen können und unsere Landesverteidigung bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundeskanzler Karl Nehammer in sehr guten Händen ist“, so Stocker zur absolut historischen Erhöhung des Verteidigungsbudgets.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/