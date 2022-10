Österreicher:innen sparen aktiv Energie, die Hälfte verringert die Heiztemperatur

Wegen der stark gestiegenen Energiepreise sparen neun von zehn Österreicher:innen aktiv Energie, wie eine aktuelle EY-Studie zeigt.

Wien (OTS) - Die Österreicher:innen setzen zum Energiesparen auf einen bunten Mix an Maßnahmen. Dazu zählt allen voran, den Geschirrspüler nur vollbeladen einzuschalten (65 %), die Reduktion von Beleuchtung (62 %) und der Verzicht auf den Trockner (58 %). Auch unbequemere Maßnahmen wie die Reduktion der Heiztemperatur (49 %) wird von vielen bereits umgesetzt.

„Vieles, was mit Mission 11 – dem aktuellen Energiesparprogramm der Regierung – vorgeschlagen wird, wird von den Bürger:innen unseres Landes schon aktiv umgesetzt. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Bevölkerung interessiert ist, am Energiesparen mitzumachen und Teil der Lösung zu sein. Damit wir gut über den Winter kommen, braucht es genau das – einen starken Schulterschluss zwischen Politik, Bevölkerung und Wirtschaft“, so EY-Energieexpertin Christina Khinast-Sittenthaler. Damit täte man letztlich nicht nur der eigenen Geldbörse, sondern auch dem Klima etwas Gutes. Nur vier Prozent der Menschen ergreifen überhaupt keine Maßnahmen und planen das auch nicht.

