„Gute Nacht Österreich“ über die Bundespräsidentenwahl, den Messenger-Dienst Telegram und den EU-Gipfel in Prag

Am 7. Oktober um 23.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In „Gute Nacht Österreich“ analysiert Peter Klien am Freitag, dem 7. Oktober 2022, um 23.10 Uhr in ORF 1 wieder satirisch das politische Geschehen dieser Woche. Er widmet sich der Bundespräsidentenwahl am kommenden Sonntag, beleuchtet die Hintergründe des Messenger-Dienstes Telegram und berichtet – gemeinsam mit Kabarettistin und Moderatorin Caroline Athanasiadis – über den EU-Gipfel in Prag.

Das Rennen um das höchste Amt im Staat geht in die Zielgerade. Peter Klien stellt die Kandidaten der Bundespräsidentenwahl noch einmal auf den Prüfstand – und zwar gemeinsam mit einem, der es wissen muss:

Richard Lugner. Er war selbst schon zweimal Kandidat und kennt sich in puncto Selbstvermarktung aus wie kaum ein anderer. Wie schmutzig Wahlkampf sein kann, zeigt sich derzeit auch wieder im Messenger-Dienst Telegram. Anonym und ohne Konsequenzen kann dort gepostet werden, was niemand öffentlich aussprechen würde. Wer steckt hinter diesem Dienst? Wie wird dort Stimmung gegen Politiker/innen gemacht? Und warum ist der Rechtsstaat machtlos dagegen? Zu Gast in „Gute Nacht Österreich“ ist Caroline Athanasiadis. Sie berichtet über die Hintergründe des großen EU-Gipfels in Prag, dem sicherlich wichtigsten politischen Schauplatz dieser Woche.

