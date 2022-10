Der Oktober im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights, Live-Veranstaltungen, „Cinema Opera“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Love Machine 2“ mit Thomas Stipsits, „Der Nachname“ nach Sönke Wortmanns Komödie „Der Vorname“ mit Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Florian David Fitz und Iris Berben sowie „Die Schule der magischen Tiere 2“ für Kinder und Jugendliche stehen im Oktober im Cinema Paradiso St. Pölten gleich drei Fortsetzungen auf dem Spielplan. Aber auch preisgekröntes Independent-Kino kommt mit David Wagners „Eismayer“ (Auszeichnung als bester Spielfilm bei den Filmfestspielen in Venedig) und Ruben Östlunds „Triangle of Sadness“ (Gewinn der Goldenen Palme des 75. Filmfestivals von Cannes) in diesem Monat nicht zu kurz.

Zudem feiert Kate Hudson in Ana Lily Amirpours Abenteuermärchen „Mona Lisa and the Blood Moon“ ein Comeback, wird im Rahmen des „Wunschkinos“ zum 25-Jahre-Jubiläum „Jackie Brown“ in der englischen Originalversion und am 31. Oktober ab 22 Uhr zu Halloween noch einmal Quentin Tarantinos Erstlingswerk „Reservoir Dogs“, ebenfalls in der Originalversion, gezeigt.

Das Film-Café serviert diesmal an den Montag-Nachmittagen jeweils ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen zu den Filmen „Meine Stunden mit Leo“ (10. Oktober), „Corsage“ (17. Oktober) und „Weinprobe für Anfänger“ (24. Oktober). „Film, Wein + Genuss“ kombiniert am 25. Oktober ab 19 Uhr Ivan Calbéracs Romantikkomödie „Weinprobe für Anfänger“ mit regionalen Schmankerln aus Klausen-Leopoldsdorf und Weinen aus Tattendorf. „Cinema Opera“ präsentiert in diesem Monat aus dem Royal Opera House London Giuseppe Verdis „Aida“ in der Inszenierung von Robert Carsen, unter dem Dirigat von Antonio Pappano und mit Elena Stikhina in der Titelrolle (12. Oktober ab 19.45 Uhr) sowie Giacomo Puccinis „La Bohème“ (Inszenierung: Richard Jones, Dirigat: Kevin John Edusei) mit Ailyn Pérez, Juan Diego Flórez, Andrey Zhilikhovsky, Danielle de Niese, Ross Ramgobin u. a. (20. Oktober ab 20.15 Uhr).

Das Live-Programm umfasst u. a. am 11. Oktober einen Auftritt von Clemens Bäre alias Doppelfinger, der gemeinsam mit Michael Stark und Lukas Lauermann sein Debütalbum „by design“ vorstellt, und am 27. Oktober eine Lesung von Stefanie Reinsperger aus ihrem neuen Buch „Ganz schön wütend“ samt anschließendem Publikumsgespräch; Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse