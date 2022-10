„Verstehen Sie Spaß?“ am 8. Oktober in ORF 1

Barbara Schöneberger begrüßt Roland Kaiser, Culcha Candela, Tahnee und viele mehr

Wien (OTS) - Es gibt wieder jede Menge Spaßfilme mit versteckter Kamera – in der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ live aus Berlin am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1. Barbara Schöneberger begrüßt zahlreiche prominente Gäste wie die Schauspiel-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde, die Reggae- und Hip-Hop-Band Culcha Candela, Stand-up-Comedienne Tahnee und die ARD-„Morgenmagazin“-Moderatoren Anna Planken und Till Nassif – die teils als Lockvögel unterwegs waren und teils selbst in die Falle der versteckten Kamera geraten sind. Als Showact ist Schlager-Legende Roland Kaiser mit dabei, der seinen Song „Es ist alles ok“ im Gepäck hat und sein ganz persönliches „Verstehen Sie Spaß?“-Geheimnis verrät. Außerdem ist eine spektakuläre Illusion-Performance der Ehrlich Brothers zu sehen – aus „Dream & Fly“, der neuen Show des Magier-Duos.

Die Spaßfilme mit versteckter Kamera:

Barbara Schöneberger als Sängerin Linda im „Morgenmagazin“

Barbara Schöneberger schreckt als Lockvogel Nr. 1 bei „Verstehen Sie Spaß?“ vor keiner aufwendigen Verwandlung zurück: Mit Silikonmaske, falschen Zähnen und neuer Haar- und Augenfarbe wird sie zu Linda, der neuen Background-Sängerin von Culcha Candela. Der Auftritt im ARD-„Morgenmagazin“ ist Lindas TV-Premiere. Dabei strapaziert sie die Nerven der Moderatoren Anna Planken und Till Nassif – u. a. mit lauten Zwischenrufen, unpassenden Bemerkungen und einer denkwürdig schlechten Gesangsdarbietung.

Die Pahde-Zwillinge im manipulierten „Verstehen Sie Spaß?“-Auto

Ein Autokonzern will Valentina und Cheyenne Pahde als Werbegesichter für sein neuestes Modell engagieren. Als sich die Schauspielerinnen auf einer Teststrecke mit dem Prototypen vertraut machen, werden Hupe und Wischwasserpumpe wie von Geisterhand betätigt, die Fenster öffnen sich genau dann, als es draußen nass wird, und das sprechende Fahrassistenzsystem Busy alias Lockvogel Tahnee übernimmt plötzlich das Kommando.

Das zweite „First Date“ von Doris und Michael

Verkleidet als Kandidatin Doris machte Barbara Schöneberger in der letzten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe bei der Kuppelshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ nicht etwa ihrem Blind Date Michael schöne Augen, sondern dem überraschten Barkeeper Nic. Nach diesem verpatzten Date ergreifen Doris und Michael ihre zweite Chance. Springt der Funke beim Wiedersehen am Ostseestrand über? Die genervten Strandkorbnachbarn haben jedenfalls ihre Zweifel.

