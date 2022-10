Zierfuß ad Kindergartengesetz: Stadtregierung muss zeigen, dass ihr Kinderschutz auch tatsächlich etwas wert ist

Echter Kinderschutz muss ganzheitlich sein - Maßnahmen nicht kostenneutral – Stadtregierung muss finanzielle Mittel bereitstellen

Wien (OTS) - „Echter Kinderschutz muss mehr sein als ein paar zusätzliche Unterrichtseinheiten Fortbildung zum Thema Kinderrechte und Kinderschutz. Wenn die Rahmenbedingungen in einem Kindergarten nicht passen und wenn Kindergartenpädagogen wegen Personalnot kaum Zeit haben, richtig hinzusehen, dann nutzt auch das beste Kinderschutzkonzept und der beste Kinderschutzbeauftragte nichts“, erklärte heute ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß anlässlich des Endes der Begutachtung des geänderten Wiener Kindergartengesetzes.

„Der Schutz von Kindern in Betreuungseinrichtungen jedweder Art muss ganzheitlich sein. Dazu zählt ein angemessener Fachkraft-Kind-Schlüssel, genügend Vorbereitungszeit, ausreichendes Supportpersonal, finanzielle und wertschätzende Anerkennung und vieles mehr“, so Zierfuß. „Davon ist leider in den letzten Jahren sehr viel auf der Strecke geblieben und die Wiener Stadtregierung zeigt keinerlei Ambitionen, hier in naher Zukunft Grundlegendes zu ändern.“

„Die Implementierung eines Kinderschutzkonzeptes sowie eines Kinderschutzbeauftragten ergibt nur Sinn, wenn diese Maßnahmen auch entsprechend ausgeführt und mit Leben gefüllt werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, wie wirksam etwa ein Kinderschutzkonzept ist, das nichts kosten darf“, so Zierfuß. „Klar ist, dass die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen definitiv nicht kostenneutral sind und deshalb für private Träger auch finanziell abgegolten werden müssen“, fordert Zierfuß.

Die Wiener Stadtregierung muss zeigen, dass ihr Kinderschutz auch tatsächlich etwas wert ist und dafür die entsprechenden finanziellen Mittel bereitstellen. „Das Kapitel Kinderschutz ist mit der nun vorliegenden Gesetzesänderung jedenfalls definitiv nicht beendet“, so Zierfuß und weiter: „Missbrauchsfälle in Wiener Betreuungseinrichtungen dürfen nicht länger vertuscht und verharmlost werden. Laufendes Systemversagen von Behörden muss schonungslos aufgedeckt und abgestellt werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at