Einladung zur (Hybrid-)Pressekonferenz: Studie – Wie stehen Niederösterreicher:innen zu Energie & Klima?

Klimaschutz, Heizen & Sanieren – GLOBAL 2000 und INTEGRAL präsentieren Befragungsergebnisse einer aktuellen Online-Umfrage für Niederösterreich

St. Pölten/Wien (OTS) - Der vor kurzem von der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 veröffentlichte Report „Klimaschutz in Niederösterreich“ hat offen gelegt, dass es in Niederösterreich zwar einige Fortschritte im Klimaschutz, aber auch noch viel Verbesserungsbedarf bei der Klimapolitik der Landesregierung gibt. Beispielsweise ist ein Ausstiegsplan aus Erdgas noch immer ausständig, der Ausbau von Windkraft ist ins Stocken geraten und im Bereich Verkehr gab es in den letzten zehn Jahren keine substanziellen positiven Entwicklungen, die sich merkbar in der Klimabilanz niedergeschlagen hätten.

Jetzt haben sich GLOBAL 2000 und das Marktforschungsinstitut INTEGRAL zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie die Niederösterreicher:innen zu Klimaschutz und zur Energiewende stehen. Einerseits wurden persönliche Einstellungen zu Klimaschutz, als auch zu klimafreundlichen Heizsystemen und zu Gas abgefragt. Andererseits wurde auch eruiert, wie die Situation im Eigenheim aussieht: Wie steht es um Sanierungspläne, welche Heizsysteme sind in Verwendung und was sind mögliche Motivationen und Einflussfaktoren für einen Wechsel?

Im Rahmen einer Hybrid-Pressekonferenz (in St. Pölten & via Zoom) werden die Ergebnisse am 13. Oktober präsentiert. Studienleiterin Sandra Cerny vom Marktforschungsinstitut INTEGRAL wird die Ergebnisse der Online-Umfrage, repräsentativ für die niederösterreichische Bevölkerung im Alter von 18 bis 75 Jahren vorstellen. Anschließend wird Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher bei GLOBAL 2000, die Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehen.

Wann? Donnerstag, 13. Oktober 2022 10 Uhr

Wo? frei:raum Herzogenburger Straße 12, 3100 Sankt Pölten ODER online unter https://us02web.zoom.us/j/86582194717?pwd=MjNNMlVaQWVNUy9JaUNlSEN4UStzQT09



Als Gesprächspartner:innen stehen zur Verfügung:

• Sandra Cerny (Studienleiterin beim Marktforschungsinstitut INTEGRAL)

• Johannes Wahlmüller (Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000)

Wir laden Sie, werte Medienvertreter:innen, ganz herzlich zur Pressekonferenz ein

