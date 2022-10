Pizzera & Jaus mit Teil 2 von „Wer nicht fühlen will, muss hören“ am 7. Oktober in ORF 1

Außerdem: Neue Ausgaben „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Der Freitagabend in ORF 1 verspricht viel zum Lachen und Mitraten! In einer neuen Folge „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 7. Oktober 2022, um 20.15 Uhr rätseln diese Woche Erwin Steinhauer, Fritz Karl und Elena Uhlig über Tatsachen und Täuschungen. Um 21.15 Uhr liefern Pizzera & Jaus mit dem zweiten Teil von „Wer nicht fühlen will, muss hören“ wieder volles Programm für die Lachmuskeln. Und thematisch passend geht es um 22.20 Uhr mit dem „Welttag des Lächelns“ weiter: Oliver Baier begrüßt in „Was gibt es Neues?“ das Rateteam Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Martin Puntigam, Monica Weinzettl und Omar Sarsam, die u. a. über das „Fahrradgesicht“ rätseln.

„Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Moderator Clemens Maria Schreiner steht diese Woche in „Fakt oder Fake“ viel Schauspiel-Power gegenüber: Erwin Steinhauer, Fritz Karl und Elena Uhlig sollen u. a. beurteilen, ob wirklich ein Hund auf einem Seil tanzt oder Weintrauben nicht nur Saft, sondern auch Plasma erzeugen können. Es warten schwierige Aufgaben auf alle Beteiligten!

Teil 2 von Pizzera & Jaus’ „Wer nicht fühlen will, muss hören“ um 21.15 Uhr

Die beiden Musiker und Kabarettisten Paul Pizzera und Otto Jaus bringen in einer Aufzeichnung aus der Wiener Stadthalle ihre besten Musiknummern. Dazwischen unterhalten sie das Publikum mit pointierten Dialogen. Nachdem die erste Hälfte ihrer Pointen bereits vergangenen Freitag in ORF 1 zu sehen war, wird der zweite Teil des Kabarettabends diesen Freitag um 21.15 Uhr ausgestrahlt. Die Zuseherinnen und Zuseher können sich auf einen weiteren anspruchsvollen Abend für die Lachmuskeln freuen!

„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Marold, Puntigam, Weinzettl und Sarsam um 22.20 Uhr

Bei Oliver Baier und seinem Rateteam geht es diese Woche um den „Welttag des Lächelns“. Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Martin Puntigam, Monica Weinzettl und Omar Sarsam beantworten u. a., warum eine Fluglinie Toilettenpapierrollen unter den Passagieren und Passagierinnen verteilte. Außerdem fragt Ö3-Moderatorin und Buchautorin Sandra König, was ein „Fahrradgesicht“ ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at