„Vera“ in ORF 2 im Gespräch mit Gerti Senger und Wolf Bachofner

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 7. Oktober 2022, gibt „Sexpertin“ Prof. Dr. Gerti Senger bei „Vera“ um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem einen Einblick in ihr Liebesleben. Schauspielstar Wolf Bachofner stellt bei Vera Russwurm sein erstes Soloprogramm vor.

Die Psychotherapeutin und „Sexpertin“ Prof. Dr. Gerti Senger, die Ende Oktober ihren 80. Geburtstag feiert, aber nach wie vor in ihrer Praxis bei Sexual- und Beziehungsproblemen hilft, schildert bei Vera Russwurm, bei welchen Themen in Sachen Sexualität sie heute am häufigsten um Rat gefragt wird. Und sie gibt auch einen sehr offenen Einblick in ihr eigenes Liebesleben, u. a. in ihre jahrelang gelebte „Zweigleisigkeit“ mitsamt schlechtem Gewissen, um letztendlich aber zum großen Glück zu finden.

Schauspielstar Wolf Bachofner performt in „Vera“ einen Ausschnitt aus seinem ersten Soloprogramm. Bachofner, der in der Krimi-Reihe „Schnell ermittelt“ die kluge Schnüffelnase mimt, interpretiert in seinem Programm populäre Welthits mit völlig neuen Texten – Texte, die von einem verschollenen Schulfreund stammen und auf verschlungenen Wegen zu ihm gelangt sind. Im wirklichen Leben hilft ihm seine „Schnüffelnase“ allerdings nicht, diesen Schulfreund zu finden.

