Hochkarätiger Neuzugang bei AvS - International Trusted Advisors: Susanne Lang berät künftig Familienunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum zu Nachfolgen und Transformationsprozessen (FOTO)

Frankfurt am Main/Singapur (ots) - AvS - International Trusted Advisors, eine Unternehmensberatung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die strategische Beratung von Familienunternehmen, verstärkt ihr Team mit Susanne Lang. Ab Oktober 2022 wird die Expertin für Leadership und Senior Executive Development das Asiengeschäft der Firma leiten und weiter ausbauen.

Susanne Lang verbindet mehr als 15 Jahre branchenübergreifende Erfahrung im Executive Coaching sowie in der Beratung zu Leadership-Themen mit internationaler Management-Expertise in D2C-Großunternehmen. Als neue Geschäftsführerin APAC (Asien-Pazifik) wird sie von Singapur aus Klienten im dortigen Raum bei der Besetzung von C-Level-Positionen, der Evaluation von Management-Teams und in Fragen der Corporate Governance in familiengeführten Unternehmen unterstützen.

Vor ihrem Einstieg bei AvS - International Trusted Advisors war Susanne Lang als Country Managerin und anschließend als Regional Vice President für zwei Konsumgüterfirmen in Private-Equity-Besitz tätig. Dort gelang ihr in Pandemiezeiten die schnelle Umstellung auf den digitalen Vertrieb; im Ergebnis wuchs der Umsatz in zehn europäischen Ländern zweistellig. Zuvor hatte sie ihre Karriere im internationalen Marketing begonnen, bevor sie ab 2006 ihre eigene Beratungsfirma zu Coaching und Management-Training aufbaute. Susanne Lang hat Betriebswirtschaft und Management an den Universitäten Linz (Österreich) sowie Victoria (Kanada) mit Magister-Abschluss studiert.

"Wir freuen uns sehr, Susanne Lang in unserem internationalen Beraterteam begrüßen zu dürfen", sagt Andreas von Specht, Gründer und Partner von AvS - International Trusted Advisors. "Durch ihre ausgeprägte interkulturelle Kompetenz, die sie durch die Führung von Teams in verschiedenen Ländern und internationalen Absatzmärkten gesammelt hat, wird sie einen großen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Klienten schaffen - und unsere geschäftliche Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum erfolgreich ausbauen."

AvS - International Trusted Advisors ist eine global agierende Beratung mit Büros in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Genf, Zürich, Paris, London, Singapur und Bogota. Der Schwerpunkt der Beratung liegt bei Unternehmernachfolgen, der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften sowie der Erarbeitung von Inhaberstrategien.

