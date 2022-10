Pressekonferenz: "Sozialer Zusammenhalt und seelische Gesundheit in Österreich in Gefahr" (10.10.2022)

pro mente Austria warnt vor weitreichenden Auswirkungen der Krise auf die österreichische Gesellschaft

Wien (OTS) - Corona, der Krieg in der Ukraine, die Energie-Krise und dadurch ausgelöste Teuerungswellen, die deutlich spürbar werdenden Folgen des Klimawandels – eine ganze Reihe von Faktoren löst bei den Menschen Ängste und Verunsicherung aus. Die aktuellen Entwicklungen tragen aber nicht nur auf der persönlichen Ebene zur Bedrohung bei und gefährden damit die seelische Gesundheit der/des Einzelnen, sondern stellen den sozialen Zusammenhalt der österreichischen Gesellschaft in Frage.

Was aber würde der Zerfall des sozialen Zusammenhalts für die/den Einzelne/n und für die Gesellschaft bedeuten? Worin liegt die Sprengkraft dieser Entwicklung? Welche Personengruppen sind am stärksten und in welcher Form betroffen? Was ist zu tun, um diese Konsequenzen, die auch den sozialen Frieden gefährden können, zu verhindern? Diese und weitere Fragen werden in der Pressekonferenz thematisiert.

Am Podium

Priv.-Doz. Dr. Günter Klug, Präsident von pro mente Austria

Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota, Vizepräsident von pro mente Austria

Dr.in Karin Reiter-Prinz, Vorstandsmitglied von pro mente Austria





Pressekonferenz am Montag, 10. Oktober 2022, 10:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Um Ihre Anmeldung wird gebeten. Falls Sie virtuell an der Pressekonferenz teilnehmen wollen, bitte dies vermerken. Sie erhalten rechtzeitig vor der PK den Zugangslink für die Teilnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt und Anmeldung:

Urban & Schenk medical media consulting

Barbara Urban: 0664/41 69 4 59 barbara.urban @ medical-media-consulting.at

Mag. Harald Schenk: 0664/160 75 99 harald.schenk @ medical-media-consulting.at