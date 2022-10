FPÖ – Nepp: Nach Skandal im AKH müssen Hacker und WiGev Führung zurücktreten

SPÖ vertuscht seit Jahren unfassbare Zustände in den Wiener Spitälern

Wien (OTS) - Nach der nächsten Gefährdungsanzeige durch den Leiter der urologischen Abteilung im AKH fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, den Rücktritt von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker und dem gesamten Direktorium des Wiener Gesundheitsverbundes. Laut der Anzeige stehen von 51 Betten lediglich 14 zur Verfügung und es wird von einem „sukzessiven Verfall der pflegerischen Strukturen“ seit sechs Jahren gesprochen.

„Damit ist einmal mehr bewiesen, dass katastrophale Missstände in den Wiener Spitälern seit Jahren kontinuierlich vertuscht wurden. Man muss sich also die Frage stellen, ob Hacker diesem Treiben tatenlos zu schaut oder ob er sich vom Gesundheitsverbund falsche Zahlen auftischen lässt. Durch ihn, dem unfähigen roten Management rund um Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb und dem ärztlichen Direktor Binder wird dadurch das Leben von Patientinnen und Patienten gefährdet. Daher gehören diese Personen umgehen aus ihren Positionen entfernt“, so Nepp.

