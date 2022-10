Anabel Fall ist neue Chief People Officer der Zühlke Group

Wien (OTS) - Anabel Fall stößt per 15.September als Chief People Officer (CPO) zur Zühlke Group und wird damit gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Sie bringt langjährige Erfahrung als Strategieberaterin mit, nachdem sie zuvor als Group Head of People Innovation & Transformation bei der Zurich Insurance Group tätig war. Davor war Fall Director of Personnel bei McKinsey im Nahen Osten. Anabel Fall verfügt über einen MSc in Management von der London School of Economics and Political Science.

Vision, Strategie und HR-Digitalisierung

Als Group CPO wird Anabel Fall die Vision und Strategie der Zühlke Group mitgestalten und weiterentwickeln sowie die Digitalisierung der Personal- und Kulturfunktion im gesamten Unternehmen leiten. "Anabel wird dazu beitragen, Zühlke als Arbeitgeberin erster Wahl zu positionieren und die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Talenten und zukünftigen Führungskräften verantworten. Diese Themen sind zentral, damit wir als Zühlke Group unsere globalen Wachstumspläne verwirklichen können" , kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group.

Die Zühlke Group verfolgt einen globalen Wachstumskurs und blickt bisher auf 17 Standorte in 10 Ländern. Allein in Österreich hat sich das Team der Innovationsdienstleisterin trotz Pandemie in den vergangenen 3 Jahren um ganze 45%. „Als Innovationsunternehmen wissen wir: die Zukunft lebt von Ideenvielfalt. Darum hat Diversität bei unserem Wachstum weiter hohen Stellenwert. Das spiegelt sich auch in der Vielfalt der Talente und Skills, die wir aktuell suchen,“ erläutert Doris Steindl, Head of People and Culture bei Zühlke Österreich. „Unsere Zühlke-Kultur prägt ein starkes Miteinander und ein gemeinsamer Purpose: Die Überzeugung, dass Innovationen und technologischer Fortschritt unsere Wirtschaft und Gesellschaft positiv verändern können. Das ermöglicht es unseren multidisziplinären Teams erfolgreich über Ländergrenzen hinweg Kundenprojekte umzusetzen und gewährleistet ein inspirierendes Arbeitsumfeld.“

