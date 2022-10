Ofenauer: Ministerin Tanner stärkt mit höchstem Verteidigungsbudget in der Geschichte der Zweiten Republik die Sicherheit Österreichs

ÖVP-Wehrsprecher: Budgetsteigerung auf 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 gewährleistet Investitionen in die heimische Landesverteidigung – 16 Milliarden Euro insgesamt bis 2026

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Bundesministerin Klaudia Tanner stärkt mit dem Bundesheerbudget in der Höhe von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 – dem höchsten Verteidigungsbudget in der Geschichte der Zweiten Republik – die Sicherheit unseres Landes. Denn: Eine starke Landesverteidigung braucht als Grundlage zur Erfüllung ihrer verfassungsrechtlichen Aufgaben ein nachhaltiges Bundesheerbudget. Mit diesem Budget kann zielgerichtet in die Zukunft unserer heimischen Landesverteidigung investiert werden“, bekräftigt heute, Donnerstag, ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer die Steigerung des Bundesheerbudgets von 22 Prozent im nächsten Jahr. Damit wird das Ziel, das Budget auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen, erreicht. Ofenauer hält dabei gestrigen Medienberichten entgegen: „Nein, die Pensionen sind nicht in dem einen Prozent enthalten.“ Die Pensionen würden nicht in der Untergliederung UG 14 Militärische Angelegenheiten, welches das Regelbudget des Militärs vorsieht, miteinberechnet, sondern weiterhin aus der Untergliederung 23 Pensionen bedeckt werden.

Gerade angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine habe sich deutlich Nachholinvestitionsbedarf gezeigt, den es im Sinne eines wehrfähigen Heeres zu stillen gelte. Fakt sei, dass in den nächsten drei Jahren dieses Budget um 5,25 Milliarden Euro erhöht werde. Erst mit der aktuellen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner konnte ein Richtungswechsel beim Budget durchgesetzt werden, und das Bundesheer kann sich wieder besser auf seine Aufgaben konzentrieren und vorbereiten. Dafür notwendig seien aber Investitionen, die jahrelang auf der Strecke geblieben sind. Ofenauer ist es wichtig zu betonen, dass diese „einem Investitionsplan folgen, der den Kriterien des Bundeshaushaltsrechtes und der Verwaltung entsprechen.“ Gerade die Bereiche Cyber-Security, Autarkie, Mobilität, Ausrüstung und Luftraumüberwachung seien von besonderer wehrpolitischer Bedeutung, hier gelte es auch weiter zu investieren.

Österreich sei mit seinem Konzept der umfassenden Landesverteidigung gut aufgestellt. Dabei bilden neben der militärischen Landesverteidigung die geistige, die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung die tragenden Säulen. Ofenauer: „Damit ist das Bewusstsein für den notwendigen Schutz und die Verteidigung unserer liberalen und demokratischen Werte fest in der Bevölkerung verankert. Und dieses gilt es auch künftig zu stärken, insbesondere durch vermehrte Übungstätigkeit.“ Dabei stelle vor allem die Miliz ein tragendes Element dar, so der Mandatar.

In den letzten Jahren habe es beim Budget für die Landesverteidigung eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung gegeben, führte Ofenauer an, die es bis 2032 fortzusetzen gilt: „Seit 2015 ist das Budget für diesen wichtigen Bereich auf 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 angestiegen. Damit kann das österreichische Bundesheer weiterhin seine Aufgaben erfüllen – von der militärischen Landesverteidigung bis zu den Assistenz- und Katastropheneinsätzen. Auf diesem Budget aufbauend sieht der weitere geplante Budgetpfad eine sukzessive Steigerung des Bundesheerbudgets vor, sodass wir unser 1,5 Prozent-Ziel bis 2026 erreichen. Bis dahin stehen dem österreichischen Bundesheer 16 Milliarden Euro zur Verfügung. Dies soll auch verfassungsgesetzlich verankert werden“, so Ofenauer.

„Dieses Bundesheerbudget gewährleistet Investitionen in die nötige Ausstattung und Mannstärke unserer heimischen Landesverteidigung zur Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten und der Republik Österreich“, schließt Ofenauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at