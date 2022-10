22. Bezirk: Talente und „Die Strottern“ im Kultur-Stadl

Zählkarten für 7.10. und 9.10. bestellen: Telefon 0677/630 19 868

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ begrüßt wieder einmal talentierte Nachwuchs-Musiker*innen im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96): Am Freitag, 7. Oktober, treten dort Schüler*innen, Studierende und Lehrkräfte aus der „Musikschule Liesing und Alt-Erlaa“ auf. Um 19.00 Uhr beginnt das Konzert. Ensembles mit jungen Flötist*innen (Leiter: Hans Pichler) und Saxophonist*innen (Leiter: Rupert Stelzer) sowie der Pianist Andreas Wykydal wirken an dem bunten Programm mit. Der Eintritt ist kostenlos.

„Lieder aus Wien“ spielt und singt das beliebte Musik-Duo „Die Strottern“ im „Kultur-Stadl Eßling“ am Sonntag, 9. Oktober, ab 19.00 Uhr. Die routinierten Künstler tragen bei dem Benefiz-Konzert auch die besten Stücke aus ihrer letzten CD „schau di an“ vor. Der Zutritt ist frei. Spenden des Publikums sind für das Sozial-Projekt „Neunerhaus“ bestimmt. Vereinsobfrau Angela Hannappi skizziert den Stil der Freunde Klemens Lendl (Gesang, Violine) und David Müller (Gesang, Gitarre) mit 3 Worten: „Herzblut auf Wienerisch“. Zählkarten für beide Konzerte vergibt der Verein „Kulturfleckerl Eßling“: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Zuhörer*innen sollen sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. Die ehrenamtliche Leitung des „Kulturfleckerl“-Teams beantwortet gerne Fragen zu den 2 Veranstaltungen und kündigt zukünftige kulturelle Aktivitäten im Donaustädter Bezirksteil Eßling an: Telefon 0699/180 646 40. Weitere Informationen per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musikschule Liesing und Alt-Erlaa: www.wien.gv.at/bildung/schulen/musikschule/standorte/

Wiener Duo „Die Strottern“: www.diestrottern.at

Sozial-Projekt „Neunerhaus“: www.neunerhaus.at

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

