Zarits begrüßt erhebliche Erhöhung der Bundessportförderung

ÖVP-Sportsprecher erfreut über Einigung zwischen Finanzminister Brunner und Sportminister Kogler: „Ehrenamt und Autonomie des Sports sichergestellt“

Wien (OTS) - „Das ist ein Meilenstein für den österreichischen Sport“. Mit diesen Worten kommentiert ÖVP-Sportsprecher Abg. Christoph Zarits die Nachricht, dass sich Finanzminister Magnus Brunner und Sportminister Werner Kogler darauf geeinigt haben, die Bundessportförderung auf 120 Millionen Euro jährlich anzuheben. „Dafür haben wir uns lange eingesetzt – eine so spürbare Erhöhung ist eine wichtige Unterstützung für den Sport in Österreich – sowohl für den Spitzensport als auch für den Breitensport und damit für die Fitness und Gesundheit vieler Menschen in unserem Land“, so Zarits und dankte vor allem Finanzminister Magnus Brunner für diese erhebliche Erhöhung der besonderen Bundessportförderung. „Es handelt sich um jenen Teil der Sportförderung, in der die Autonomie des Sports am deutlichsten zum Ausdruck kommt.“

Zarits weiter: „Diese Erhöhung wird helfen, das Ehrenamt im Sport abzusichern. Denn in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich Österreichs ist das Ehrenamt so breit und bedeutend wie im Sport“, erinnerte der ÖVP-Sportsprecher an die rund 500.000 Ehrenamtlichen mit einem wöchentlichen Arbeitsvolumen von 2,2 Millionen Stunden und einem Bruttoproduktionswert von 1094,4 Millionen Euro.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at