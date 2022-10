Oktober-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Aktuelle Filmhighlights, neue Programmschienen und Live-Events

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter das Motto „Mission: Joy – Zuversicht und Freude in bewegten Zeiten“, den Titel eines Dokumentarfilms über die Freundschaft von Erzbischof Desmond Tutu und dem Dalai Lama, der am 5. und 14. Oktober gezeigt wird, stellt das Kino im Kesselhaus am Campus Krems sein Herbstprogramm, das neben aktuellen Filmhighlights und Live-Events auch neue Programmschienen wie einen „Originalfassungstag“ aufweist, der ab Oktober jeden Donnerstag auf dem Programm steht.

Morgen, Freitag, 7. Oktober, gibt es zudem ab 16 Uhr eine Informationsveranstaltung für pädagogisches Personal, bei der im Anschluss an den Film „Into the Ice“ in einem Workshop praktische Ideen für die Integration von Filmen, insbesondere zum Thema Klimawandel, in den Unterricht vermittelt werden. Parallel dazu bietet das Kino im Kesselhaus Schulklassen die Möglichkeit, Wunschfilme zu besuchen und in Filmgesprächen und Workshops aufzuarbeiten. Ebenfalls noch in dieser Woche, am Samstag, 8. Oktober, macht Matthäus Bär im Zuges seiner „Farewell Bär Tour“ Station im Kesselhaus und präsentiert ab 16 Uhr ein Best-of seiner Kinderkonzerte.

Im Rahmen der Tagung „Gespeicherte Gefühle. Affekte im Archiv“ im Archiv der Zeitgenossen zeigt das Kino im Kesselhaus am Donnerstag, 13. Oktober, ab 17 Uhr den Dokumentarfilm „One More Step West is the Sea: ruth weiss“, für den Thomas Antonic zweieinhalb Jahre lang die 2020 verstorbene Beat-Poetin begleitet hat; im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur und Helmut Neundlinger vom Archiv der Zeitgenossen. Am Samstag, 15. Oktober, ist ab 16 Uhr „Fantasia 2000“, die Neufassung des Disney-Klassikers aus dem Jahr 1941, mit Musik von Ludwig van Beethoven über Camille Saint-Saëns und Igor Strawinsky bis zu Paul Dukas zu sehen.

Am Samstag, 22. Oktober, stellen dann Viktoria Winter und Mario Wienerroither ab 20.30 Uhr in einem Live-Konzert ihr zweites Album, „Dramas“, vor. Am Mittwoch, 26. Oktober, beteiligt sich das Kino im Kesselhaus mit der Mitmach-Station „Alles.Trick.Film“ (von 11 bis 13 Uhr) und dem Film „Die Melodie des Meeres“ (ab 16.30 Uhr) am „Kinder.Kunst.Fest“ der Kunstmeile Krems. Schließlich wartet am Montag, 31. Oktober, ab 19 Uhr erstmals ein „Halloween Special“ mit den Streifen „The Rocky Horror Picture Show“ und „The Black Phone“ inklusive Quiz und Singalong.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse