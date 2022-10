Treffen der NÖ Musikerinnen und Musiker in Laxenburg

LH Mikl-Leitner: „Musik ist Mut- und Kraftquelle – Musik verbindet“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die niederösterreichische Musikszene traf sich gestern, Mittwochabend, im Conference Center Laxenburg zu Austausch und Vernetzung. Initiiert wurde diese Veranstaltung von der Kultur.Region.Niederösterreich, um aufstrebende Musikerinnen und Musiker mit bereits bekannten Größen, aber auch mit Agenturen, Managements und Produzenten an einen Tisch zu bringen. Unter den Gästen war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sicher war:

„Wenn ich mich in diesem Saal umschaue, dann ist eines klar: Musik ist Mut- und Kraftquelle, Musik verbindet.“ Gerade in den letzten zweieinhalb Jahren sei es wichtig gewesen, dass die Kunst- und Kulturschaffenden trotz aller Einschränkungen durchgehalten haben und Wege gefunden hätten, den Menschen in diesem Land mit ihrer Musik diesen Mut und diese Kraft zu geben, um gut durch die Krise zu kommen.

Begeistert zeigte sich die Landeshauptfrau von der Vielfalt der heimischen Musikszene und attestierte, dass „in unseren Musikschulen die Basis für spätere Erfolge gelegt wird.“ Die Musikszene in Niederösterreich sei unglaublich vielfältig, und „für diese Vielfalt braucht es natürlich eine ordentliche Basisbildung.“ Diese bekäme man in unseren blau-gelben Musikschulen, dort fände Talentförderung statt. Mikl-Leitner: „Egal ob in der Blasmusik, im Pop, Jazz oder Musical - es ist schön, beobachten zu können, was aus all diesen Talenten wird, welche nationalen und internationalen Karrieren hier bereits gestartet wurden.“

Über das gelungene Musikerinnen- und Musikertreffen freute sich auch der Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich Martin Lammerhuber und bedankte sich für „die Wertschätzung, den Applaus und die tolle Stimmung.“ Es sei gelungen, an diesem Abend die heimische Musikszene zu vernetzen – Musikerinnen und Musiker, Texter, Komponisten, Produzenten, Managements, Veranstalterinnen und Veranstalter. Und er nutzte den Abend auch, um die neue Plattform „musik.land.niederösterreich“ vorzustellen, „ein Netzwerk mit Fokus auf den Servicegedanken für die Musikszene, wo Musikerinnen und Musiker aus allen Genres Unterstützung und Beratung zu Themen wie Vertrieb, Radiopräsentation, Kommunikation, Social Media und vielen Bereichen mehr erhalten.“

Durch den Abend führte Moderator Andy Marek, das Liveprogramm begeisterte die Gäste. Auf der Bühne performten unter anderem Jazz Gitti, Gary Lux, Thorsteinn Einarsson und Voice of Germany Teilnehmer Alexander Eder, genauso wie Monika Ballwein, die Luke Andrews Band, King & Potter, die Mostviertler Liedermacherin Sigrid Horn und Szene-Größe Christian Eigner, der für Depeche Mode am Schlagzeug sitzt.

