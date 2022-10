Grüne Wien/Prauhart: Grüner Erfolg für sicheres Radfahren im Bezirk

Jubelstimmung in Hernals, nachdem eine langjährige Grüne Forderung nun mit Mehrheitsbeschluss in der Bezirksvertretung zur Umsetzung kommt.

Wien (OTS) - „In Zukunft radelt Dornbach sicher, das ist ein schöner Grund zum Feiern.“, zeigt sich Karin Prauhart, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Hernals, hocherfreut. Zwei Anträge der Grünen konnten bei der gestrigen Abstimmung eine breite Mehrheit für sich und für alle Radfahrenden im Bezirk gewinnen.

Dem Ausbau der Hauptradroute entlang der Alszeile zu einem echten Radweg wurde von einer Mehrheit der Bezirksvertretung Hernals zugestimmt. Aus dem Experiment ‚Radspur mit Sperrstunde‘ wird somit spätestens 2024 ein sicherer, weil baulich getrennter Radweg. Radfahrende müssen sich in diesem Teilstück die Fahrspur nicht mehr zwischen Straßenbahn und Autos erkämpfen. Auch das Haltestellenkap bei der Station Himmelmutterweg wird umgesetzt. Der Ausbau der Hauptradroute durch den Bezirk ist eine langjährige Forderung der Bezirksgrünen. „Das Teilstück in der Alszeile zwischen Vollbadgasse und Schrammelpark wurde jahrelang von uns gefordert. Die Bürger:inneninitiative ‚Dornbach radelt sicher‘ hat dabei einen wesentlichen Beitrag geleistet und mit ihrem Engagement den Radweg in die Schlagzeilen gebracht. Großer Dank dafür!“, so Prauhart. Und: „Wir bleiben weiter dran und werden uns unermüdlich für den Ausbau einer sicheren Hauptradroute vom Gürtel zum Wienerwald einsetzen.“

