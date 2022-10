Gaál/Kaup-Hasler: „Volkstheater in den Bezirken trifft Gemeindebau“

Freikarten-Aktion für Gemeindebau-Bewohner*innen

Wien (OTS) - Seit letzter Woche tourt das Volkstheater in den Bezirken als europaweit einzigartiges Theaterformat wieder durch ganz Wien. Heuer gibt es auch eine ganz besondere Aktion für Bewohner*innen von 25 Gemeindebauten, die sich in Nachbarschaft zu Spielstätten in Floridsdorf, Simmering und Penzing befinden: Insgesamt über 4.000 Gutscheine für Freikarten wurden in den letzten Tag an sie versandt.

„Es freut mich ganz besonders, dass Bewohnerinnen und Bewohner von über 4.000 Gemeindewoh-nungen eine spezielle Einladung von Wiener Wohnen und dem „Volkstheater in den Bezirken“ erhalten haben. Denn Gemeindebau und Kunst und Kultur sind seit über 100 Jahren eng verbunden: Konzerte, Vorstellungen und künstlerische Aktionen in den Höfen zeigen immer wieder auf berührende Art und Weise, wie wichtig es ist, allen den Zugang zu Musik, Theater und Tanz zu ermöglichen. Kunst und Kultur hat die gesellschaftliche Funktion zu inspirieren und sowohl zum kritischen Denken, als auch zum Dialog anzuregen. Deshalb lade ich alle ganz herzlich ein, den Gutschein einzulösen und eine Vorstellung des „Volkstheater in den Bezirken“ in ihrer Nachbarschaft zu besuchen“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Kultur für alle - diese Maxime wird in Wien gelebt. Die neue Kooperation zwischen dem Volkstheater und Wiener Wohnen ist ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ähnlich wie mit der Kooperation zwischen Rabenhof Theater und den Wiener Volkshochschulen, die wir Mitte September präsentiert haben, werden hier die Menschen angesprochen, in der Nähe ihres Wohnortes gemeinsam Kultur zu genießen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „In Zeiten multipler Krisen kommt Theater eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zu: es hat das Potenzial, Brücken zu bauen, lädt uns dazu ein, die Perspektive zu wechseln und uns in andere Personen hineinzuversetzen. Ich hoffe, dass viele Menschen dieses Angebot nutzen!“

Aus dem Leben gegriffen

Seit 1954 gibt es die Tradition, dass das Volkstheater mit Inszenierungen in den Bezirken tourt. Der Fokus der vier neu erarbeiteten Stücken, die heuer gespielt werden, liegt auf Geschichten aus der Stadt: Die aktuelle Inszenierung WIEN’S ANATOMY ist ein aktivistischer Theaterabend, in dem Geschichten, Erfahrungen und Kämpfe von Menschen auf die Bühne gebracht werden, die von der chronischen Erkrankungen ME/CFS betroffen sind. Auf der Bühne stehen Schauspieler*innen zusammen mit Wiener Expert*innen des Alltags.

Termine und Spielstätten

Gespielt wird WIEN’S ANATOMY bis zum 8. November in insgesamt 17 Spielstätten in ganz Wien. Das zweite Stück der Saison, BILDER DEINER GROßEN LIEBE, feiert am 25. November im VZ Brigittenau Premiere. Alle Vorstellungen vom Volkstheater in den Bezirken finden sich auf bezirke.volkstheater.at

