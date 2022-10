Kick it 2 be like MARKO ARNAUTOVIC: Beweise deine Treffsicherheit bei einer einzigartigen Challenge

Alle heimischen Nachwuchsfußballer*innen im Alter von 10 bis 19 Jahren und Hobbykicker*innen eingeladen, ihre Treffsicherheit bei einem coolen Wettbewerb unter Beweis zu stellen.

Graz (OTS) - Ab sofort sind alle heimische Nachwuchsfußballer*innen im Alter von 10 bis 19 Jahren und Hobbykicker*innen eingeladen, ihre Treffsicherheit bei einem coolen Wettbewerb unter Beweis zu stellen: Aus einer Distanz von 16 Metern müssen die teilnehmenden Sportler*innen eine 2B-ACTIVE-Dose treffen, welche unbefestigt auf einer Säule in 1,60 m Höhe platziert ist.

Die Schirmherrschaft über die Challenge hat Marko Arnautovic übernommen, zu dem spannenden Wettbewerb meint der Bologna-Spieler: „Eine harte Challenge, geb ich zu – aber ich bin überzeugt, dass es in Österreich genügend junge Talente gibt, die das schaffen werden. Ich wünsche euch viel Spaß, halte euch die Daumen und bin schon sehr gespannt“, so der Starkicker.

Die Challenge:

Jede*r Teilnehmer*in hat 3 Versuche.

Die Anmeldung zu den einzelnen Vorausscheidungen erfolgt über die Website von www.2bdrinks.at/kick-it-2b-like-marko/

Weitere heimische Fußballstars unterstützen die Challenge:

Andere heimische Fußballstars und Legenden konnten sich für die „Kick it like Marko“-Challenge ebenfalls begeistern. Otto Konrad, österreichische Torwartlegende: „Das ist eine tolle Aktion, bei der ich gerne als Schiedsrichter dabei bin.“ Emanuel Pogatetz vom SKN St.Pölten meint dazu: “Ich finde das Ganze ebenfalls eine tolle Sache, um viele Jugendliche zum Fußball zu bringen. Für Hobbysportler*innen ist es auch eine Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen!“

Auch der FAC, bei dem Marko Arnautovic einst seine ersten fußballerischen Schritte machte, unterstützt die Aktion voll und ganz: „Es freut uns sehr, als FAC Wien bei diesem spannenden Wettbewerb mitwirken zu dürfen“, erklärt FAC-Geschäftsführer Stefan Krainz und fügt hinzu: „Als Heimatclub von Marko Arnautovic, nach dem diese Challenge ja auch benannt ist, war es für uns selbstverständlich, unseren FAC-Platz für die jungen Fußballbegeisterten zur Verfügung zu stellen – schließlich hat auch Markos großartige Karriere einst als Kind bei uns am Platz begonnen. Mehr „Kick it 2 be like Arnautovic“ geht somit fast nicht.“

- Die einzelnen Vorausscheidungen finden im Oktober in folgenden 6 Bundesländern statt:

Salzburg (UFC Hallein - Freitag, 14.10., 14:00 Uhr)

Oberösterreich (SK Bad Wimsbach 1933-Samstag, 15.10., 14:00 Uhr)

Kärnten (Wolfsberger AC – Mittwoch, 19.10., 14:00 Uhr)

Steiermark (FC Gleisdorf 09 – Donnerstag, 20.10., 17:00 Uhr)

Niederösterreich (SKN St. Pölten – Freitag, 21.10., 14:00 Uhr)

Wien (FAC -30.10; 10:00) ehemaliger Heimatverein von Marco Arnautovic.

- Das Finale findet im November in Niederösterreich beim SKN St. Pölten statt; jede*r Finalist*in aus den Bundesländern erhält Euro 80,00 in bar als Zuschuss für die An- und Abreise.

- Jede*r Teilnehmer*in erhält eine Dose 2B ACTIVE und ein Schlauchtuch im 2B-ACTIVE-Design – 2B ACTIVE – das erfrischende Vitalgetränk - perfekt für jedes Training – mit wertvollen Inhaltsstoffen – aktiviert und motiviert! Ganz ohne Zuckerzusatz!

PREISE für die ersten Drei:

2 VIP-Eintrittskarten für ein Länderspiel im Frühjahr 2023

2 Eintrittskarten für eines der Spiele im Frühjahr 2023 im Heimatclub (FC Bologna) von MARKO ARNAUTOVIC

2 Eintrittskarten für ein Länderspiel

Infos zur Anmeldung: https://www.2bdrinks.at/kick-it-2b-like-marko/



