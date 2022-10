Gebrauchtwagen September 2022: Keine Ende des Preisanstiegs in Sicht

AGPI: Gebrauchtwagen verteuern sich von August auf September um 1,4 Prozent

Wien (OTS) - Die Preise für Gebrauchtwagen erreichen im September dieses Jahres einen neuen Höchstwert: Wie aus dem AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervorgeht, kostet ein Gebrauchtwagen im September durchschnittlich 27.849 Euro. Von August auf September legen die Durchschnittspreise damit neuerlich um 1,4 Prozent bzw. 377 Euro zu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Preise um 16 Prozent bzw. 3.846 Euro. Im vergangenen Monat verteuern sich vor allem ältere Fahrzeuge und Sportwagen. Während das Angebot allgemein eher rückläufig ist, nimmt das Angebot gebrauchter E-Autos auf AutoScout24 im September zu.

Fahrzeugsegmente: Ältere Gebrauchte gefragt und teurer

Beim Blick auf die Fahrzeugsegmente zeigt sich, dass die Teuerung im September vor allem von älteren Gebrauchten getrieben wird. So legen Fahrzeuge zwischen 5 und 10 Jahren um 1,9 Prozent auf durchschnittlich 21.981 Euro zu; 10 bis 20 Jahre alte Modelle kosten 5 Prozent mehr als im Vormonat (Durchschnittspreis: 11.001 Euro) und sind vor allem sehr beliebt. Mit 8 Prozent mehr Nachfrage sind die Autos in dieser Altersklasse auch die Kategorie mit dem stärksten Nachfrageplus. Bei Youngtimern verbuchen Verkäufer:innen eine Wertsteigerung von 2,8 Prozent (8.502 Euro). Unter den Fahrzeugklassen ziehen die Preise vor allem bei Sportwagen auf durchschnittlich 63.564 Euro und somit 3,7 Prozent an. Die zweitstärkste Steigerung gab es bei Vans und Kleinbussen: Der Durchschnittspreis von 24.928 Euro liegt immerhin 1,6 Prozent über dem Vormonatswert.

Antriebsarten: Diesel teurer, Hybride günstiger

Nicht alle Antriebsarten verteuern sich im September. So werden Hybride mit einem Durchschnittspreis von 45.956 Euro sogar um 1,5 Prozent günstiger angeboten als noch im August. Teurer werden aktuell hingegen gebrauchte Diesel abgegeben: Interessierte zahlen mit durchschnittlich 26.762 Euro 1,5 Prozent mehr als im Vormonat. E-Autos blieben im September preislich relativ stabil und kosten durchschnittlich 52.663 Euro. Beim klassischen Benziner lag der Preiszuwachs bei 1 Prozent, sie liegen aber mit einem Durchschnittspreis von 26.746 Euro im preislichen Mittelfeld. Noch günstiger fährt man mit LPG-Autos, die im September im Schnitt für 17.842 Euro einen deutlichen Preisrutsch erlebt haben (-7 Prozent). Am billigsten sind aber Erdgasfahrzeuge (CNG), die mit einem Durchschnittspreis von 16.718 Euro ebenfalls um 7 Prozent im Vergleich zum Vormonat günstiger wurden.

Steigendes Angebot bei E-Autos

Im September stellen die Anbieter im September mit einem Plus von 8,5 Prozent mehr Elektroautos auf AutoScout24 ein. Blickt man auf die anderen Antriebsarten ist das Angebot aber eher rückläufig. So werden im September rund 20 Prozent weniger LPG-Fahrzeugen offeriert, 5,5 Prozent weniger CNG-Modellen, 3,6 Prozent weniger Benziner, 2,7 Prozent weniger Diesel und auch das Angebot an Hybriden reduzierte sich um 1,5 Prozent. Gerade letztere sind dabei im September mit einem Plus von 8 Prozent stark gefragt. Die Nachfrage nach CNG-Modellen reduzierte sich um 19 Prozent im Vergleich zum August. Während die Nachfrage bei Dieseln und Benzinern um jeweils 2 Prozent zulegte.

